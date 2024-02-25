شباب الأهلي يكرر الفوز على عجمان بثلاثية ويواصل الضغط على قمة الدوري

فاز شباب الأهلي على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم، وسجلها إيغور جيسوس وبالا ورينان في الدقائق 7 و58 و75 من عمر في مباراتهما على ملعب إستاد راشد ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، مكرراً فوزه بالنتيجة نفسها على عجمان في الجولة الأولى للدوري، ورفع "فرسان دبي" رصيدهم إلى 27 نقطة من 13 مباراة، بينما توقف رصيد عجمان عند 11 نقطة من 13 مباراة، وظل في المركز 12.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل مبكراً في الدقيقة 7، برأسية من إيغور جيسوس، بعد ركلة ركنية لعبها حارب عبد الله من الجانب الأيمن، وأضاع وليد أزارو فرصة سهلة لإدراك عجمان للتعادل في الدقيقة 12، بعدما لعب كرة عرضية وصلته أمام المرمى الخالي فوق العارضة بغرابة شديدة، وتهيأت الكرة بالخطأ برأسية مدافع شباب الأهلي، أمام دودو ليسدد كرة قوية، ولكنها مرت عرضية لتضيع فرصة ثانية من عجمان في الدقيقة 19، ورد ماتيوس ليما برأسية لشباب الأهلي في الدقيقة 20، وأمسكها حارس عجمان علي الحوسني على مرتين.

وزاد عجمان من محاولاته للتعادل في الشوط الثاني، حتى أنطلق جويلهيرم دا سيلفا "بالا" في الدقيقة 58، ووسع زاوية التسديد وسط حصار من 4 مدافعين لعجمان، وسدد كرة أرضية زاحفة في مرمى عجمان معلنا هدف ثانٍ لشباب الأهلي، وأنقذت عارضة مرمى عجمان فريقها من هدف ثالث في الدقيقة 68، بتصديها لتسديدة إيغور جيسوس، وعزز رينان تقدم شباب الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 75، بتسديدة ارتطمت بقدم مدافع عجمان وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

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