الوحدة يقلب الطاولة على البطائح

قلب فريق الوحدة الطاولة على مضيفه البطائح بعد تحويل تأخره بهدف في الشوط الاول الى فوز 2-1 في نهاية المباراة التي اقيمت مساء اليوم في استاد خالد بن محمد لحساب الجولة 14 لدوري ادنوك للمحترفين، ليرفع

"العنابي" رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد "الراقي" عند 16 نقطة في المركز التاسع.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الشوط الاول عن طريق الكاميروني بيتروس بومال في الدقيقة 45.

وأدرك الوحدة التعادل في الشوط الثاني بعد تسجيل أحمد نور الله هدف رائع بمقصية في الدقيقة 51.

ونجح الاوزباكستاني خوجيمات ايركينوف في تسجيل هدف التقدم للوحدة في الدقيقة 78 بعد استلام كرة مثالية من زميله عمر خريبين.

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