علي النقبي بطلاً لأبطال الفيزيك في دبي الشاطئية لبناء الأجسام

فاز اللاعب الإماراتي علي ضاوي النقبي بلقب بطل الابطال في فئة "الفيزيك" للرجال ضمن منافسات بطولة دبي الشاطئية الدولية لبناء الاجسام والفيزيك، التي أقيمت أمس.

وشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وأقيمت برعاية مجلس دبي الرياضي وإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الاجسام.

وحل في المركز الثاني لفئة "الفيزيك" المصري مصطفى حسين أحمد، فيما نال الإيراني سينا شريفي المركز الثالث.

وفاز بلقب بطل الأبطال لفئة "كلاسيك فيزيك" اللاعب محمد علي كزعي (مقيم)، تلاه الإيراني محمد حسين ملا حيدر في المركز الثاني، ومواطنه ساسان افراسيابي في المركز الثالث.

وفاز أحمد سيد شعبان (مقيم) بلقب بطل "أبطال بناء الاجسام" تلاه الايرانيان رضا بيرانفان، وبهمان ميرزاي في المركزين الثاني والثالث.

حضر المنافسات الاسباني الدكتور روفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الاجسام، وفيصل الزعابي وأحمد جوهر، عضوا مجلس إدارة اتحاد بناء الاجسام، وباسم الجوهري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بجهود مجلس إدارة الاتحاد الاماراتي لبناء الاجسام برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية بارزة في بناء الأجسام واللياقة البدنية على مستوى الإمارات والعالم.

وأوضح أن مشاركة 10 حكام دوليين إماراتيين في إدارة المنافسات تستحق الإشادة كون ذلك ساهم في النقلة النوعية لبناء الأجسام في الإمارات والشرق الأوسط.

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