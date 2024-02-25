البرازيل تحرز لقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة السادسة



توجت البرازيل بطلة لكأس العالم لكرة القدم للشاطئية

"الإمارات 2024 دبي"،

بعد فوزها في المباراة النهائية على إيطاليا بنتيجة 6-4 مساء اليوم، لتنجح في إحراز اللقب للمرة السادسة في تاريخها بعد أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017.

وقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية "الإمارات 2024 دبي" بتتويج البرازيل باللقب، بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

جاءت المباراة مثيرة في شوطها الأول، الذي بدأته إيطاليا بشكل مميز وسجلت هدفا مبكرا عن طريق جينوفالي، لكن منتخب البرازيل استطاع بفضل خبرة لاعبيه خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بواسطة رودريغو.

في الشوط الثاني، فرض المنتخب البرازيلي سيطرة واضحة على المباراة واستفاد من طرد

لياندرو كاسابيري الحارس الأساسي لـ"الآزوري"،

وتمكن من إضافة ثلاثية حملت توقيع رودريغو و اكسفير

و جينوفالي في مرماه، رد

عليها "الآزوري" بهدف واحد بواسطة فازيني.

واصل منتخب البرازيل سيطرته على المباراة وترجم أفضليته بتسجيل هدفين عن طريق برندو

وردوريغو، ورغم المحاولات العديدة لمنتخب"الآزوري" إلا أنه لم ينجح في العودة في المباراة، مكتفيا بتقليل الفارق بواسطة جينوفالي.

وهذه المرة الثانية التي يتمكن فيها منتخب البرازيل من الفوز على نظيره الإيطالي في نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بعد مونديال 2008، عندما تغلب عليه بنتيجة 5-3.

من جهة أخرى، حقق المنتخب الإيراني المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على منتخب بيلاروسيا 6-1

في المباراة الترتيبية مساء اليوم.

وفرض لاعبو منتخب إيران سيطرتهم على المباراة منذ انطلاقتها ونجحوا سريعاً في افتتاح التسجيل ثم توالت الأهداف على المرمى وسط محاولات لم يكتب لها النجاح من لاعبي منتخب بيلاروسيا أسفرت عن تقليص الفارق في الشوط الثالث.

و شارك الحكم الإماراتي الدولي إبراهيم الرئيسي (حكم ميقاتي) ضمن طاقم تحكيم مباراة البرازيل وإيطاليا في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بعد اختياره من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان حكمنا الدولي قد أدار مباراتي السنغال وكولومبيا، وبلاروسيا وكولومبيا، فيما شارك (حكم مساعد) في مباراتي إسبانيا وتاهيتي، والبرتغال والمكسيك، وذلك في دور المجموعات، بينما عُيّن (حكم ميقاتي) ضمن طاقم حكام مباراة بلاروسيا والبرتغال في الدور ربع النهائي للبطولة.

وكٌلف المحاضر ومُقيم الحكام الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري بتقييم طاقم حكام المباراة النهائية للمونديال، ويُعد التكليف الثامن له في البطولة بعد تعيينه لتقييم أطقم حكام في سبع مباريات، وهي إيران وإسبانيا، والبرتغال والمكسيك، والأرجنتين وإيران، والمكسيك وعُمان، والمكسيك والبرازيل، إيران وتاهيتي، في مرحلة المجموعات، وإيطاليا وتاهيتي في دور الثمانية.













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