الأردني عبد الله شلباية.. مشاركة أولى في «سوق دبي الحرة للتنس»

واصلت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، على مدار 32 عاماً، استقطاب نخبة نجوم التنس العالميين، وتشهد بطولة الرجال الحالية مشاركة الموهبة الأردنية الصاعدة عبد الله شلباية، ممثل العرب الوحيد في الدور الرئيس، والذي تلقى دعوة رسمية للمشاركة، إلى جانب لاعبين مخضرمين، مثل أندريه روبليف وأندي موراي.

وبدأ شغف شلباية في رياضة التنس منذ طفولته، وأظهر موهبة مميزة، حيث تدرب على يد والده، وسرعان ما وصل إلى أكاديمية نادال للتنس، وخاض بطولات عدة ليصل إلى التصنيف العالمي، ويحتل المركز187 عالمياً.

ونجح شلباية مؤخراً في تقديم أداء متميز في مباراته خلال الدور الأول من بطولة قطر المفتوحة للتنس، وتألق أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين، المصنف 46 عالمياً، ورغم خسارته المباراة، إلا أنه رسم خطوة جديدة نحو مسيرة حافلة.

وقال عبد الله شلباية «20 عاماً»: تسرني المشاركة للمرة الأولى في بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، أحد أبرز فعاليات التنس في المنطقة، لا سيما أنني اللاعب العربي الوحيد في الدور الرئيس في بطولة بهذا المستوى العالمي، كما تمنحني المشاركة فرصة اختبار مستواي أمام نجوم ومصنفين عالميين، وتعد البطولة منصة لإبراز مواهب التنس الواعدة في المنطقة، وتسهم في توسيع انتشار اللعبة.

وأضاف: اعتدت في طفولتي حضور جميع مباريات هذه البطولة وبطولات أخرى، وخاصة منافسات نجمي التنس المفضلَين لدي، روجيه فيدرر ورافاييل نادال، وهما مثلي الأعلى، واستلهمت الكثير من أساليبهما في اللعب، وآمل أن أحقق مسيرة رياضية تؤهلني لأكون مصدر إلهام للشباب، وأسهم في تطوير اللعبة في المنطقة، على غرار النجمة التونسية أُنس جابر، التي أكن لها كل الاحترام، وأرجو لها التعافي من إصابتها والعودة إلى مستواها.

وعن مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ونهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس في السعودية، قال: استمتعت بخوض المباريات في السعودية، والمشاركة في البطولة الأبرز للاعبي التنس تحت 21 عاماً، وبحضور جمهور عربي عريض، ووسط أجواء لا توصف، ومباريات قوية، ضمت لاعبين مميزين، كما تمثل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أول تجاربي في «غراند سلام»، وقدمت فيها أداء جيداً، واكتسبت خبرات كثيرة.

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