راشد بن حميد النعيمي: مونديال الشاطئية نجح تنظيمياً وفنياً وجماهيرياً بشهادة الجميع

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" أن البطولة نجحت فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً وإعلامياً، وحققت كل مستهدفاتها بالنسبة للإمارات والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار إلى أن المونديال خرج بأفضل صورة في ظل التعاون والعمل بروح الفريق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس دبي الرياضي، والجهات والهيئات المعنية كافة في إمارة دبي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الإمارات اعتادت على تقديم الجديد وترك بصمتها على أي حدث تستضيفه، وأن ملعب حي دبي للتصميم بظروف تأسيسه، وتوقيت الانتهاء منه، وبكفاءته العالية، ومرافقه التابعة له من ملعب تدريب ومكاتب مصاحبة لاجتماعات وعمل لجان الفيفا، ومركز إعلامي، ومنطقة ترفيه الجماهير، قصة نجاح ملهمة سوف يسجلها التاريخ على مر الأجيال، خاصة أنه تم الانتهاء من تأسيسه بالكامل خلال 25 يوماً فقط، بأعلى معايير الجودة العالمية التي وفرت أفضل بيئة تنافسية للفرق المشاركة، وساهمت في استخراج أفضل ما لدى المنتخبات المشاركة من مستويات، بشهادة كل الوفود.

وعن إرث المونديال الذي سيبقى للأجيال من استضافة هذا الحدث أكد الشيخ راشد بن حميد أن الحضور الجماهيري الذي صاحب المونديال والأجواء التنافسية المفعمة بالشغف والحماس، بالتأكيد سوف تساهم في نشر اللعبة داخل الدولة والكشف عن المزيد من المواهب، لا سيما في ظل الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني بالتأهل لأول مرة إلى ربع النهائي، وأن الكوادر الإماراتية التي أثبتت كفاءتها وجدارتها في مختلف اللجان من أبرز المكتسبات، فضلاً عن السمعة الدولية الطيبة التي عززت مكانة دولة الإمارات وقوتها الناعمة، وأثبتت قدرتها على استضافة وإنجاح أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

وقال“ هذا النجاح الكبير لم يأت من فراغ، بل نتيجة لدعم القيادة الرشيدة أولاً، وشهور من العمل والاجتهاد من كل أعضاء اللجنة المنظمة التي لم تترك شيئاً للمصادفة، فشكراً لهم جميعاً، شكراً لمجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة القدم، وكل الهيئات والمؤسسات التي لم تدخر أي جهد في إخراج الحدث بأبهى صورة، وشكراً للاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا"، واللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية، والمنتخبات التي شاركت وتنافست بشرف، والجماهير التي حضرت من كل الجاليات، ليساهم كل عنصر من موقعه في رسم لوحة من الإبداع والتميز في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير".

وعن أبرز ردود الأفعال التي وصلته عن البطولة أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن مسؤولي الاتحاد الدولي وكل الوفود والبعثات الرسمية أشادت بالتنظيم الاحترافي وأكدت أنه ليس بجديد على دولة الإمارات، وأن حرص جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على حضور معظم أيام البطولة، وإشادته بالحضور الجماهيري المتنوع من مختلف الجاليات، وحديثه عن انطلاق كرة القدم الشاطئية إلى آفاق أرحب بعد هذه البطولة، كلها دلالات وردود فعل تدعو للاطمئنان والشعور بالرضا، فضلاً عن وسائل الإعلام العالمية التي تغنت بالملعب الجديد وقصة تأسيسه الفريدة، وبالإمارات وقدراتها على التنظيم والإبهار".

وأضاف " الإمارات بشكل عام ومدينة دبي على وجه الخصوص كانت محط أنظار العالم خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري (فترة منافسات المونديال)، وحظيت باهتمام إعلامي كبير في مختلف القارات، وأكدت للاتحاد الدولي لكرة القدم من جديد أنها شريك ناجح موثوق به، بعد نجاحها اللافت في استضافة كأس العالم للشباب في 2003، وكأس العالم للناشئين 2013، وكأس العالم للأندية في 5 نسخ، هي 2009، و2010، و2017، و2018، و2021، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2009، و2024.

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