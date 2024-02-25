حمدان بن مبارك يُهنئ أبطال مونديال الشاطئية ويُثمن دور اللجنة المنظمة

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، منتخب البرازيل على الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة السادسة في مسيرته، بعد منافسة قوية مع المنتخب الإيطالي، وأشاد بمستوى الفريقين في المباراة النهائية التي جاءت قوية من الطرفين، وتفاعلت معها الجماهير العريضة التي تعتبر من مكاسب البطولة.

وتوجه معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر إلى اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لجهودها الكبيرة في إنجاح الحدث وإخراجه في أبهى صورة، بما يعزز مكانة الإمارات كموطن عالمي لكرة القدم، يملك كل المؤهلات والقدرات لإنجاح أي بطولة.

كما توجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعاونه وعمله بروح الفريق الواحد مع اللجان المحلية بما ساهم في رسم لوحة من الإبداع نالت إشادة كل الوفود، مثمنا حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" على حضور مباريات البطولة، ودعمه بطولات وبرامج تطوير كرة القدم الشاطئية في العالم.

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن مجلس دبي الرياضي لعب دوراً مهماً في نجاح هذه الاستضافة التي تضاف إلى سلسلة النجاحات التي قدمها المجلس خلال تنظيمه الفعاليات الخاصة بالكرة الشاطئية، سواء بطولة كأس القارات ومونديال 2009 وغيرها من الأحداث الرياضية الأخرى.

كما أكد معاليه أن المؤسسات المحلية المعنية ساهمت بشكل واضح في إنجاح البطولة، وكانت من الشركاء الفاعلين في تفاصيل التنظيم والاستضافة كافة، ولم تدخر أي جهد في توفير كل الدعم والمساندة للوفود والبعثات كافة، بما يجعل كل شخص زار الدولة يعود سفيراً لها في بلاده، ويروي تجربته المميزة فيها ومدى تقدمها، وانسجام وتآلف نسيجها المجتمعي في ظل تعدد الجنسيات على أرضها وتعايشهم المشترك.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك إن الحضور الجماهيري اللافت في المباريات أعطى للحدث زخماً كبيراً، ورسم له صورة مشرقة، وأن جهود المتطوعين مقدرة من الجميع وكان لها الأثر الكبير في إنجاح البطولة.

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