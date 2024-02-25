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العين يستعيد وصافة الدوري بفوز قاتل على حساب بني ياس

2/25/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خطف العين فوزاً مثيراً 1-0 في الثواني الأخيرة على حساب مضيفه بني ياس، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب السماوي بالشامخة، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري أدنوك للمحترفين.

واستعاد "الزعيم" وصافة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، ليبقى على فارق الـ 8 نقاط مع الوصل المتصدر، علما بأن العين لعب مباراة أقل من "الإمبراطور"، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 16 نقطة في المركز العاشر.

ويدين العين بالفضل إلى البديل جوسنا أبيانفي بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، إذ دخل أبيانفي بديلاً بعد مرور 11 دقيقة فقط من عمر المباراة بعدما أجرى كريسبو مدرب الفريق تبديلاً اضطرارياً بخروج هدافه لابا كودجو للإصابة.

شهدت المباراة إثارة كبيرة وفرصاً ضائعة بالجملة من الفريقين، وأهدر سفيان رحيمي ضربة جزاء للعين في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، احتسبها الحكم لمصلحة رحيمي بعد تعرضه للعرقلة داخل المنطقة من المدافع خميس المنصوري.

وتبارى لاعبو الفريقان في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى في الشوط الثاني، إذ أضاع بني ياس فرصتين مؤكدتين في الدقيقتين 54 و56، فيما تألق فهد الظنحاني في التصدي لأكثر من محاولة محققة من لاعبي العين حتى تمكن جوسنا أبيانفي في خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+4.

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