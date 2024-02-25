الكلمة في تراثنا وواقعنا

في تراثنا العربي العريق وصايا كثيرة وتحذيرات عديدة حول الكلمات التي نقولها، ووصايا بالحرص على اختيار الكلمة، والتي شبهت في كثير من الأحيان بالسهم الدامي الذي يصيب ويقتل، ولا أعتقد أن أمة من أمم الأرض تماثل الأمة العربية التي تملك كل هذا الموروث من التنبيه على الكلمات وأثرها على الإنسان، ففي الأمثال يقال: «لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك»، وأيضاً يقال: «وكم من كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة».

ولعل البعض يعرف قصة المقولة الشهيرة: «رب كلمة قالت لصاحبها دعني».

وتتلخص بأن النعمان بن المنذر، وهو ملك من عصر ما قبل الإسلام، خرج ذات يوم ومعه حاشيته حتى مروا على موضع مرتفع عن الأرض، فوقف عندها النعمان يتأمل المكان فتقدّم إليه رجل وهو يقول يا مولاي لو ذبح أحدهم على سفح ذلك المرتفع إلى أين سيسيل دمه؟ فكر النعمان قليلاً ثم أجاب: والله ما المذبوح إلا أنت، وسنرى إلى أين سيصل دمك، وأمر به فذبح على رأس المرتفع. فقال رجل من أتباع النعمان «رب كلمة قالت لصاحبها دعني».

وفي قصة أخرى لا تقلّ شهرة ومعرفة تدل على عظم الكلمات ووقعها على العقلية العربية، قصة الشاعر الشهير أبي الطيب المتنبي، حيث يروى أنه قال شعر ذمٍّ في رجل من بني أسد، فغضب الرجل وقبيلته بني أسد، وكمنوا للمتنبي في طريق سفره لقتله، ولكنه حين شاهدهم، ضرب خيله للهروب، فصرخ ابنه به وهو يقول: أين قولك: «الخيل والليل والبيداء تعرفني.. والسيف والرمح والقرطاس والقلم»، فعاد يضارب القوم بسيفه حتى قتل.

ولا أنسى المقولة التي باتت حكمة شهيرة للفيلسوف اليوناني سقراط، حيث قال: «تحدث حتى أراك».

هذا الإرث الإنساني الغزير الكبير يدلل بما لا يدع مجالاً للشك على أثر الكلمة وقوتها، لكننا في تعاملاتنا اليومية، نتكلم بعفوية ودون أي حساب أو تدقيق في المفردات التي نصدرها، ونغفل عن كلمات تصدر منا، وكما يقال دون وزنها والتريث في إطلاقها، وننسى أن كلمتنا قد تكون قاسية وتصل لدرجة التسبب بجرح الآخرين.. والمطلوب هو الحرص عند الحديث مع الآخرين ووزن كلماتنا لهم بدقة.