زيلينسكي يكشف حصيلة قتلى الجيش الأوكراني خلال سنتين من الحرب

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الحصيلة الأخيرة من قتلى الجيش الأوكراني خلال الحرب مع روسيا التي أكملت سنتها الثانية.

وأوضح زيلينسكي، اليوم، أن 31 ألف جندي أوكراني قُتلوا خلال الحرب المستمرة منذ سنتين، وذلك في أول افصاح رسمي عن عدد القتلى العسكريين منذ شهور.

وقال، في مؤتمر صحفي، إنه لا يستطيع الكشف عن عدد الجرحى في الحرب، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يدعم عمليات التخطيط العسكري الروسية.

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