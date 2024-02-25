زيلينسكي يكشف حصيلة قتلى الجيش الأوكراني خلال سنتين من الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الحصيلة الأخيرة من قتلى الجيش الأوكراني خلال الحرب مع روسيا التي أكملت سنتها الثانية.
وأوضح زيلينسكي، اليوم، أن 31 ألف جندي أوكراني قُتلوا خلال الحرب المستمرة منذ سنتين، وذلك في أول افصاح رسمي عن عدد القتلى العسكريين منذ شهور.
وقال، في مؤتمر صحفي، إنه لا يستطيع الكشف عن عدد الجرحى في الحرب، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يدعم عمليات التخطيط العسكري الروسية.
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