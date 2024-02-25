إسرائيل تشيّع غداً جندياً لا يزال رفاته في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن جثة جندي قُتل خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر لا تزال في غزة، في إعلان يرفع إلى 31 حصيلة الرهائن الذين لا يزال رفاتهم في القطاع.

وتعرف الجيش على الجندي بأنه الرقيب أوز دانيال وكان عمره 19 عاماً عندما قُتل.

وأعلن منتدى العائلات، المنظمة الرئيسة لأسر الرهائن الذين خطفوا في 7 أكتوبر، في بيان، مقتل الشاب.

ورغم عدم وجود رفات، ستقام مراسم تشييع، غداً، في كفار سابا (وسط) حيث كان يقيم.

وخطفت حركة حماس وحلفاؤها أكثر من 250 شخصاً في السابع من أكتوبر في هجوم غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية.

واليوم لا يزال 130 رهينة في غزة، بينهم 31 جثة، (بما في ذلك ستة جنود)، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وتم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة خلال هدنة في نهاية نوفمبر، مقابل الافراج عن أسرى فلسطينيين.

وتم تحرير ثلاثة رهائن إسرائيليين خلال عمليات للجيش الإسرائيلي، وقُتل ثلاثة عن طريق الخطأ على يد جنود في قطاع غزة.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل أكثر من 1160 شخصاً، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ورداً على الهجوم شنَّت إسرائيل عملية عسكرية خلفت أكثر من 29600 قتيل في غزة غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.

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