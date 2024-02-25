محمد بن راشد يشهد الحفل الختامي لـ«صنّاع الأمل»

محمد بن راشد يشهد الحفل الختامي لـ«صنّاع الأمل»
التاريخ
2/25/2024 3:00:38 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، الحفل الختامي لـ«صنّاع الأمل»، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء، نظير جهودهم الإنسانية ومبادراتهم المجتمعية التي يسعون من خلالها إلى تغيير واقع مجتمعاتهم إلى الأفضل.
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