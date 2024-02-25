شرطة أبوظبي تدعو السائقين للقيادة بحذر في الأحوال الجوية المتقلبة

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة الحذرة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وحثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

وأشارت إلى أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة.

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