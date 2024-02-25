بتوجيهات محمد بن راشد.. مليون درهم لكل متأهل في نهائيات «صناع الأمل»

وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن يحصل جميع المتأهلين الأربعة لنهائيات «صناع الأمل» على قيمة الجائزة نفسها التي تبلغ قيمتها مليون درهم.

وتوج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تالا خليل من العراق بلقب صانعة الأمل الأولى في الوطن العربي.





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