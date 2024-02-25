بتوجيهات محمد بن راشد.. مليون درهم لكل متأهل في نهائيات «صناع الأمل»

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن يحصل جميع المتأهلين الأربعة لنهائيات «صناع الأمل» على قيمة الجائزة نفسها التي تبلغ قيمتها مليون درهم.
وتوج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تالا خليل من العراق بلقب صانعة الأمل الأولى في الوطن العربي.
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