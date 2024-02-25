سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الإمارات

مع استمرار تدفّق السحب الركامية اليوم على مناطق متفرقة، سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، وذلك لتأثّر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي مصحوباً بامتداد منخفض في طبقات الجو العليا مع تيار هوائي من الغرب أدي إلى تكاثر السحب الممطرة على أغلب مناطق الدولة.

وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أبوظبي في ياس والباهية وشارع الشيخ محمد بن راشد باتجاه الشهامة والبطين، وخفيفة على جسر أبو الأبيض وعلى

العين في الفقع، كما سقطت أمطار خفيفة على حتا ومطار آل مكتوم الدولي بدبي ومطار زايد الدولي في أبوظبي، وطريق دبي ـ العين، وكانت متوسطة على الشارقة في خطم الملاحة ودبا الحصن والذيد ووادي الحلو وعلى شارع الشيخ خليفة باتجاه الفجيرة والفصيل والحيل ومضب ومطار الفجيرة الدولي وطريق يبسا العابر، وكانت خفيفة على فلج المعلا بأم القيوين وضاية وشوكة والرمس والسيح وإذن برأس الخيمة.

فيما نشطت الرياح الشمالية الغربية وكانت قوية أحيانا وبلغت سرعتها إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحيانا ووصل ارتفاع الموج 9 أقدام في عمق الخليج العربي.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد (الاثنين) غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

كما يتوقع أن يكون طقس الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً، ويصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار، ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

وسُجلت، اليوم، أقل درجة حرارة على الدولة بمقدار 11.6 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة الخامسة والربع صباحاً، كما سجلت أعلى درجة في بدع دعفس بمنطقة الظفرة بمقدار 37.9 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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