«الموارد البشرية»: «جاهز» تستعرض أساسيات 10X

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الجلسة الأولى لعام 2024، ضمن مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية التي استعرضت أساسيات 10X من خلال جلسة «الماستركلاس».

جاءت الجلسة ضمن فعاليات الهيئة في شهر الابتكار والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية الكوادر والمواهب الوطنية في الحكومة الاتحادية للمستقبل، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، من خلال منصة رقمية متكاملة لمهارات المستقبل.

شاركت في جلسة «الماستركلاس» التي عقدت تحت عنوان «X10 أهداف طموحة.. نتائج مضاعفة»، ليلى عبيد السويدي المديرة العامة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعدد من قيادات الهيئة والحكومة الاتحادية، وقرابة 200 موظف اتحادي ومهتم.

واستضافت الجلسة الدكتورة مريم عيسى العلي، الشريك المؤسس لشركة CLEAR & CONQUER، والتي تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات على تحديد أهدافهم وتحقيقها من خلال توظيف مبادئ الـX10.

وأعربت مريم الزرعوني مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة عن شكرها للوزارات والجهات الاتحادية، والموظفين المشاركين في الجلسة، مثمنة حجم التفاعل مع منصة جاهز الرقمية، والحرص على إتمام جميع المهارات المطروحة عبرها، خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تحقيق «جاهز» العديد من الإنجازات الملموسة... وتتويجها بعدة جوائز عالمية وإقليمية.

وقالت «إنه لمن دواعي فخرنا أن تصل مبادرة «جاهز» ومنصتها الرقمية إلى العالمية، لجهة الفكرة والتأثير، فقد اختارها المنتدى الاقتصادي العالمي - دافوس، ضمن أفضل 9 مشاريع عالمية رائدة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، كما حصلت على جائزة «Future Workplace Awards»، كأفضل مبادرة توظف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليم وتدريب وتطوير الموارد البشرية الحكومية».

واعتبرت هذه الإنجازات انعكاساً لالتزام «الهيئة» المستمر بتقديم أفضل الحلول لتعزيز جاهزية موظفي الحكومة لمواجهة تحديات المستقبل، والاستثمار في قدراتهم وتطويرها لرفع مستوى مشاركتهم في تنفيذ توجهات القيادة ورؤية نحن الإمارات 2031.

من جانبها قدمت الدكتورة مريم عيسى عرضاً مفصلاً حول مفهوم X10، مؤكدة أنه نهج تفكير وعمل، وهو فكر استثنائي لأصحاب الطموحات الاستثنائية، والأهداف الكبيرة، التي يراد لها التحقق.

وعرفت 10X على أنه التفكير الاستثنائي، مع العمل الاستثنائي، لتحقيق حياة استثنائية على الصعيدين الشخصي والمهني، كما تطرقت إلى الأسباب التي قد تحول دون وجود حياة استثنائية، مثل غياب النماذج الإرشادية الصحيحة «القدوة»، ووجود المفاهيم الخاطئة في الحياة، ووضع الأهداف الخاطئة، واختلاق الأعذار.

وتطرقت إلى كيفية صياغة وشروط أهداف 10X، بحيث تكون بصيغة المضارع، وتكتب يومياً، وبسرعة، وألا نقلق بشأن الكيفية التي ستتحقق بها، مشيرة إلى أن هدفها يكون 10 أضعاف الهدف العادي، وعلينا مضاعفة الجهود لتحقيقه، موجهة عدة نصائح للمشاركين، تمكنكم من وضع خطة واضحة لتطبيق أساسيات 10X في مهامهم اليومية على المستوى الشخصي والمهني.

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