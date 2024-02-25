الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم صندوق النساء المصدرات بصندوق الاقتصاد الرقمي

شهدت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، أمس، إطلاق صندوق «النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي»، والذي يهدف لدعم المرأة في مجال التصدير ومساعدتها على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية: إن دولة الإمارات خصصت 5 ملايين دولار لصندوق دعم المرأة بمجال التصدير، الذي تم إطلاقه اليوم على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري، بمشاركة الدكتورة نجوزي

أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وباميلا كوك هاملتون، المديرة التنفيذية لمنظمة الدولية المركز التجاري «ITC».

وأضاف: «إن الدعم يأتي ضمن المنحة المقدمة من دولة الإمارات لـصندوق «النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي»، إذ يوفر هذا الصندوق، الذي أطلقته المنظمة دعماً لرائدات الأعمال حول العالم، لضمان وصولهن للأسواق العالمية، وكانت الإمارات قد أعلنت عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية، التي تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق المنظمة والهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، خصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نمواً».

ويمثل صندوق دعم المرأة في مجال التصدير مبادرة مشتركة، أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية، بهدف تسهيل وتشجيع عمل النساء المسؤولات عن مشاريع التصدير، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً، من خلال الاستفادة من الإمكانات الرقمية، لمساعدتهن على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.

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