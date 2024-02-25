النصر يحسم ديربي الرياض بالفوز على الشباب في الدوري السعودي

تغلب النصر على مضيفه الشباب 3 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر بهدف في الدقيقة 21 من ضربة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو ، وأدرك الشباب التعادل عن طريق يانيك كاراسكو من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 46 سجل تاليسكا الهدف الثاني للنصر، وعادل كارلوس جونيور لاعب الشباب النتيجة في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 86 حسم النصر القمة لصالحه بهدف سجله تاليسكا.

وشهدت المباراة تعرض عبد الله رديف لاعب الشباب للطرد في الدقيقة، 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع النصر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الشباب عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز