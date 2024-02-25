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محمد الشرقي يشهد ختام الدوري العالمي للكاراتيه للشباب ويتوج الفائزين

2/25/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية المتميزة للإمارة في تنظيم البطولات الرياضية في مختلف الألعاب، ودورها الرئيس في تعزيز تنافسية قطاع الرياضة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بالدولة.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب، في مجمع زايد الرياضي بالإمارة، بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، وأنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ونائبه سعادة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه.

وأشار سموه، إلى توجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير ركائز قطاع الرياضة وتوفير المتطلبات التنظيمية واللوجستية كافة لاستضافة المنافسات الدولية في الفجيرة، تماشياً مع جهود الدولة ورؤيتها في الارتقاء بمؤشرات هذا القطاع وفق مستويات التنافسية العالمية.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود اللجنة المنظمة في تنظيم الحدث العالمي وتحقيق أهدافه، موجّهاً بضرورة مواصلة الشراكات البناءة مع المؤسسات الرياضية والاتحادات الدولية في سبيل الارتقاء بقطاع الرياضة عامة.

وتوّج سموه الفائزين في منافسات نسخة الدوري هذا العام التي أقيمت تحت رعاية سموه، وحظيت بمشاركة عالمية واسعة من اللاعبين الشباب وممثلي أندية الكاراتيه من مختلف دول العالم.

كما حضر ختام البطولة عدد من المديرين والمسؤولين والرياضيين.

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