ممثلاً عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم جنازة رئيس ناميبيا السابق



ممثلاً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”.. حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مراسم جنازة رئيس ناميبيا السابق حاجي جينجوب.

وقدم معاليه خالص العزاء والمواساة إلى فخامة الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا، وإلى أسرة الرئيس الراحل.

وأقيمت مراسم الجنازة في العاصمة ويندهوك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم.

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