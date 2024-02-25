ممثلاً عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم جنازة رئيس ناميبيا السابق

(MENAFN
- Al-Bayan)
ممثلاً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”.. حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مراسم جنازة رئيس ناميبيا السابق حاجي جينجوب.
وقدم معاليه خالص العزاء والمواساة إلى فخامة الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا، وإلى أسرة الرئيس الراحل.
وأقيمت مراسم الجنازة في العاصمة ويندهوك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم.
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