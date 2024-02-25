حفل تتويج صانع الأمل في الوطن العربي

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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم،

تالا خليل من العراق بلقب صانع الأمل لعام 2024، حيث بتوجيهات سموه سيحصل جميع المتاهلين الأربعة

للنهائيات على نفس قيمة الجائزة، التي تبلغ قيمتها مليون درهم.

وشهد

سموه، اليوم الحفل الختامي لـ

"صنّاع الأمل"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء، نظير جهودهم الإنسانية ومبادراتهم المجتمعية التي يسعون من خلالها إلى تغيير واقع مجتمعاتهم إلى الأفضل.

حضر الحفل الختامي نخبة من الشخصيات الإعلامية والإنسانية والثقافية المؤثرة في الوطن العربي، ويقدمه الإعلاميان نيشان ديرهاروتيونيان ومهيرة عبد العزيز.

وشارك كل من الفنان حسين الجسمي والفنانة أحلام والفنانة أصالة في فقرات غنائية خلال الحفل، الذي حضور

أكثر من 12 ألف شخص.

كما شارك في الحفل الفنان حمود الخضر بفقرة غنائية تحمل طابعاً إنسانياً يحفز على فعل الخير.

وشهد الحفل الختامي مشاركة الدكتور خالد غطاس، الكاتب والخبير في السلوك البشري، حيث تحدث بأسلوبه غير التقليدي، عن الأمل من منظور علمي.

ويتضمن الحفل الختامي أوبريت «الحلم العربي» الذي أعادت مبادرة «صناع الأمل» إحياءه للاحتفاء بأوائل صناع الأمل لدورتها الرابعة.









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