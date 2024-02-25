محمد بن راشد يكرم العراقية تالا الخليل صانعة الأمل الأولى في الوطن العربي لعام 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
توَّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، تالا الخليل من العراق بلقب صانعة الأمل الأولى في الوطن العربي لعام 2024.
ووجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن سيحصل جميع المتأهلين الأربعة للنهائيات على قيمة الجائزة نفسها التي تبلغ قيمتها مليون درهم.
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