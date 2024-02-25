محمد بن راشد يكرم العراقية تالا الخليل صانعة الأمل الأولى في الوطن العربي لعام 2024

توَّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، تالا الخليل من العراق بلقب صانعة الأمل الأولى في الوطن العربي لعام 2024.

ووجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن سيحصل جميع المتأهلين الأربعة للنهائيات على قيمة الجائزة نفسها التي تبلغ قيمتها مليون درهم.

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