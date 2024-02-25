محمد بن راشد: الشعوب تحيا وتزدهر بالأمل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الشعوب تحيا وتزدهر بالأمل.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «مبادرة صناع الأمل في دورتها الرابعة، 58 ألف مشارك».

وأضاف سموه: «آلاف القصص ومبادرات الخير والعطاء، الجميع فائز، والجميع مساهم في صنع روح من التفاؤل والإيجابية في عالمنا العربي، الشعوب تحيا وتزدهر بالأمل».

وتابع سموه: «نشر اليأس هو أكبر تحد تواجهه شعوبنا العربية، ومن كان يؤمن بالأمل فليقل خيراً للأجيال العربية الجديدة أو ليصمت».

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