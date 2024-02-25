واشنطن تعلن التوصل إلى تفاهم باتفاق هدنة محتمل في غزة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في باريس قادت إلى تفاهم حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق حماس سراح رهائن ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة.

وزار وفد إسرائيلي، يقوده رئيس الموساد ديفيد برنيع، العاصمة الفرنسية، أول من أمس، للبحث في اتفاق يشمل وقفاً جديداً لإطلاق النار، وإطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين في سجونها.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك ساليفان، لشبكة «سي إن إن»: «اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس، وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الملامح الأساسية لاتفاق رهائن لوقف مؤقت لإطلاق النار».

وأضاف أن الاتفاق «لا يزال قيد التفاوض بشأن تفاصيله. ولا بد من إجراء نقاشات مع حماس عبر قطر ومصر، لأنه في نهاية المطاف سيتعين عليها الموافقة على إطلاق سراح الرهائن».

وتابع: «هذا العمل جارٍ. ونأمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق متماسك ونهائي بشأن هذه القضية».

من جهتها، أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم، أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار استؤنفت في الدوحة بين الدول الأربع، إضافة إلى ممثلين لحماس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد ذكر، اليوم، أنه لم يتضح بعد إذا كانت المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق بشأن الرهائن.

ورفض نتانياهو، في حديثه لشبكة (سي.بي.إس نيوز)، الكشف عن تفاصيل ،لكنه قال إن حركة حماس لا بد أن «تقبل بحل منطقي».

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