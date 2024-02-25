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الهند واليابان تطلقان تمرينا عسكريا مشتركا لتعزيز التعاون الدفاعي

2/25/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 25 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الأحد انطلاق النسخة الخامسة من تمرين عسكري مشترك بين الجيش الهندي وقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية لتعزيز التعاون الدفاعي بين الجانبين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن تمرين (دارما جارديان) السنوي الذي يتم إجراؤه بالتناوب في الهند واليابان يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والقدرات المشتركة لتنفيذ عمليات مشتركة في بيئة شبه حضرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى أن النسخة الخامسة من التمرين التي انطلقت في ميادين الرماية الميدانية في (ماهاجان) بولاية (راجاستان) الهندية ستستمر إلى التاسع من مارس المقبل وستركز على درجة عالية من اللياقة البدنية والتخطيط المشترك والتدريبات التكتيكية المشتركة بالإضافة إلى أساسيات مهارات الأسلحة الخاصة.
وأضاف أن التدريبات التكتيكية تشمل إنشاء قاعدة عمليات مؤقتة وشبكة استخبارات ومراقبة واستطلاع إلى جانب إنشاء نقطة تفتيش متنقلة للمركبات وتنفيذ عمليات تطويق وبحث في قرية معادية وعمليات لطائرات مروحية وعمليات تدخل في المنازل.
وأشار البيان إلى أنه سيتم أيضا تنظيم عرض للأسلحة والمعدات "لتسليط الضوء على القدرة الصناعية الدفاعية المتنامية للهند". (النهاية)

ا ت ك / ا ب خ




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