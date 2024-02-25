الهند واليابان تطلقان تمرينا عسكريا مشتركا لتعزيز التعاون الدفاعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 25 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الأحد انطلاق النسخة الخامسة من تمرين عسكري مشترك بين الجيش الهندي وقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية لتعزيز التعاون الدفاعي بين الجانبين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن تمرين (دارما جارديان) السنوي الذي يتم إجراؤه بالتناوب في الهند واليابان يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والقدرات المشتركة لتنفيذ عمليات مشتركة في بيئة شبه حضرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى أن النسخة الخامسة من التمرين التي انطلقت في ميادين الرماية الميدانية في (ماهاجان) بولاية (راجاستان) الهندية ستستمر إلى التاسع من مارس المقبل وستركز على درجة عالية من اللياقة البدنية والتخطيط المشترك والتدريبات التكتيكية المشتركة بالإضافة إلى أساسيات مهارات الأسلحة الخاصة.
وأضاف أن التدريبات التكتيكية تشمل إنشاء قاعدة عمليات مؤقتة وشبكة استخبارات ومراقبة واستطلاع إلى جانب إنشاء نقطة تفتيش متنقلة للمركبات وتنفيذ عمليات تطويق وبحث في قرية معادية وعمليات لطائرات مروحية وعمليات تدخل في المنازل.
وأشار البيان إلى أنه سيتم أيضا تنظيم عرض للأسلحة والمعدات "لتسليط الضوء على القدرة الصناعية الدفاعية المتنامية للهند". (النهاية)
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