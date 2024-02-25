مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يتزين بأعلام الكويت ابتهاجا بالأعياد الوطنية

(حدث مصور) الكويت - 25 - 2 (كونا) -- تزين مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا) اليوم الأحد بأكثر من 400 علم لدولة الكويت مضفيا على شارع الخليج العربي مشهدا ساحرا لرمز دولة الكويت وهو يرفف خفاقا ابتهاجا بذكرى العيد الوطني الـ63 ويوم التحرير الـ33. واجتمعت العائلات في حديقة المركز لالتقاط الصور التذكارية بين الأعلام في رحاب هذا الصرح الثقافي الذي افتتح في 31 أكتوبر 2016 ويقدم على مدار العام العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية الراقية لزواره. (النهاية) ي ت

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