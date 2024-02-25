مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يتزين بأعلام الكويت ابتهاجا بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من يوسف التتان
(حدث مصور) الكويت - 25 - 2 (كونا) -- تزين مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا) اليوم الأحد بأكثر من 400 علم لدولة الكويت مضفيا على شارع الخليج العربي مشهدا ساحرا لرمز دولة الكويت وهو يرفف خفاقا ابتهاجا بذكرى العيد الوطني الـ63 ويوم التحرير الـ33.
واجتمعت العائلات في حديقة المركز لالتقاط الصور التذكارية بين الأعلام في رحاب هذا الصرح الثقافي الذي افتتح في 31 أكتوبر 2016 ويقدم على مدار العام العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية الراقية لزواره. (النهاية) ي ت
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