(القابضة المصرية الكويتية) تعلن تحقيق صافي ربح قدره 179 مليون دولار في 2023

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 2 (كونا) -- أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الأحد تحقيق إيرادات بلغت 801 مليون دولار أمريكي وصافي ربح قدره 179 مليون دولار في عام 2023.
وأكدت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نجاحها في الحفاظ على مستويات الربحية موضحة أن الربح الإجمالي بلغ 358 مليون دولار مصحوبا بارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى 45 بالمئة وهو أعلى من المستويات التاريخية المسجلة.
ولفت البيان إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2023 إلى 213 مليون دولار بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وأضاف أن الأرباح التشغيلية بلغت 359 مليون دولار مصحوبة بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية إلى 45 بالمئة إضافة إلى ارتفاع هامش صافي الربح إلى 27 بالمئة مشيرا إلى تجاوز الشركة متوسط مستوياتها التاريخية خلال فترة ما قبل الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأشار البيان إلى ارتفاع هامش الربح الإجمالي للشركة خلال الربع الأخير من عام 2023 إلى 43 بالمئة مع ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 95 مليون دولار مصحوبة بنمو هامش الأرباح التشغيلية إلى 45 بالمئة لتصل إلى مستوياتها التاريخية المسجلة.
من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية لؤي الخرافي عن اعتزازه بالنتائج "القوية" التي حققتها المجموعة وقدرتها على "مواجهة التحديات التي يشهدها العالم".
وأوضح الخرافي أن هذه النتائج انعكست في تحقيق معدلات ربحية قوية من خلال ارتفاع هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية ما ساهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال عام 2023 ونمو صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة.
وأضاف الخرافي أن الشركة وظفت استثمارات استراتيجية تتجاوز 250 مليون دولار خلال عام 2023 لتعزيز باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها "واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق الجديدة" وتعزيز خطط التكامل الرأسي التي تتبناها.
وأشار إلى أن هذا الأمر ساهم في التزام الشركة بتحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل من استثماراتها مضيفا أن الشركة زادت حصتها في شركة (الإسكندرية للأسمدة) لزيادة مبيعات الصادرات وتنمية الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي.
وأوضح أن استراتيجية الشركة تركز حاليا على تحقيق التكامل بين مختلف العمليات التشغيلية وتنويع مصادر الدخل من خلال محفظة استثماراتها عبر زيادة الصادرات والتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية.
وأشار الخرافي إلى خطط الشركة من خلال التوسع بتواجدها الإقليمي لدفع النمو وتعزيز مرونة الشركة في مواجهة التحديات بما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة طويلة الأمد وتعظيم العائد للسادة المساهمين. (النهاية)
ا س م / م ع ع
MENAFN25022024000071011013ID1107897304
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