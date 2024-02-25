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(القابضة المصرية الكويتية) تعلن تحقيق صافي ربح قدره 179 مليون دولار في 2023

2/25/2024 2:32:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 2 (كونا) -- أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الأحد تحقيق إيرادات بلغت 801 مليون دولار أمريكي وصافي ربح قدره 179 مليون دولار في عام 2023.
وأكدت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نجاحها في الحفاظ على مستويات الربحية موضحة أن الربح الإجمالي بلغ 358 مليون دولار مصحوبا بارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى 45 بالمئة وهو أعلى من المستويات التاريخية المسجلة.
ولفت البيان إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2023 إلى 213 مليون دولار بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وأضاف أن الأرباح التشغيلية بلغت 359 مليون دولار مصحوبة بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية إلى 45 بالمئة إضافة إلى ارتفاع هامش صافي الربح إلى 27 بالمئة مشيرا إلى تجاوز الشركة متوسط مستوياتها التاريخية خلال فترة ما قبل الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأشار البيان إلى ارتفاع هامش الربح الإجمالي للشركة خلال الربع الأخير من عام 2023 إلى 43 بالمئة مع ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 95 مليون دولار مصحوبة بنمو هامش الأرباح التشغيلية إلى 45 بالمئة لتصل إلى مستوياتها التاريخية المسجلة.
من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية لؤي الخرافي عن اعتزازه بالنتائج "القوية" التي حققتها المجموعة وقدرتها على "مواجهة التحديات التي يشهدها العالم".
وأوضح الخرافي أن هذه النتائج انعكست في تحقيق معدلات ربحية قوية من خلال ارتفاع هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية ما ساهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال عام 2023 ونمو صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة.
وأضاف الخرافي أن الشركة وظفت استثمارات استراتيجية تتجاوز 250 مليون دولار خلال عام 2023 لتعزيز باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها "واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق الجديدة" وتعزيز خطط التكامل الرأسي التي تتبناها.
وأشار إلى أن هذا الأمر ساهم في التزام الشركة بتحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل من استثماراتها مضيفا أن الشركة زادت حصتها في شركة (الإسكندرية للأسمدة) لزيادة مبيعات الصادرات وتنمية الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي.
وأوضح أن استراتيجية الشركة تركز حاليا على تحقيق التكامل بين مختلف العمليات التشغيلية وتنويع مصادر الدخل من خلال محفظة استثماراتها عبر زيادة الصادرات والتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية.
وأشار الخرافي إلى خطط الشركة من خلال التوسع بتواجدها الإقليمي لدفع النمو وتعزيز مرونة الشركة في مواجهة التحديات بما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة طويلة الأمد وتعظيم العائد للسادة المساهمين. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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