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جناح دولة الكويت في (إكسبو الدوحة للبستنة) يحتفي بأعياد البلاد الوطنية

2/25/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 25 - 2 (كونا) -- أقام جناح دولة الكويت في (إكسبو الدوحة 2023 للبستنة) اليوم الأحد احتفالا بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير وذلك بحضور عدد من المسؤولين في قطر ومسؤولي سفارة دولة الكويت.
وقالت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المفوض العام لجناح دولة الكويت في (إكسبو الدوحة) سميرة الكندري إن الجناح ينظم بهذه المناسبة أنشطة متعددة منها ما يتعلق بتعزيز الوعي البيئي عبر مشاركة فريق الأيادي الخضراء البيئي التطوعي الداعم للتخضير والاستدامة والوعي البيئي إضافة إلى جمعية السدو التعاونية الحرفية لاستعراض التراث الكويتي.
وأضافت الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الجناح يشهد أيضا مشاركة من فرق شعبية تقدم التراث الكويتي علاوة على تنظيم أنشطة أخرى مخصصة للأطفال تهدف إلى نشر الوعي البيئي.
وأكدت في كلمة لها أثناء الفعالية أن دولة الكويت تحرص بتوجيهات سديدة من لدن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ الرؤية التنموية (كويت جديدة 2035) لجهة الاهتمام بالتنمية المستدامة والمشاركة في مثل هذه الفعاليات نظرا لأهمية ملف الاستدامة.
وأوضحت أن المشاركة في المعرض تشكل فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة منها ومن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبراء في هذا المجال بما يساعد في معالجة مشكلة التصحر والوصول إلى الاستدامة.
وأفادت بأن جناح دولة الكويت يعمل على الوصول إلى مشاركة مميزة وفعالة تنقل جهود البلاد في البستنة عامة ومكافحة التصحر خاصة من خلال محتوياته المتعددة وتسليط الضوء على المشاريع التي عملت وتعمل عليها مختلف الجهات في الكويت.
وبينت أنه منذ افتتاح الجناح بلغت ورش العمل المتخصصة 25 ورشة ومحاضرة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجهات البحثية والأكاديمية والتطوعية داخل دولة الكويت إضافة إلى عدد من الشخصيات الكويتية المهتمة والمتخصصة.
وأشارت الكندري إلى اهتمام الجناح بالجانب التوعوي في مجالات البيئة "حتى تصل الرسائل الصحيحة والمبنية على حقائق علمية إلى الجمهور والنشء وإلى الأجيال القادمة".
ونوهت الكندري بـ"العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت مع أهل قطر الأوفياء قيادة وشعبا" مثمنة "ما لمسناه من سهولة ويسر في الإعداد لجناح دولة الكويت".
من جهته قال المفوض العام لـ(إكسبو الدوحة 2023 للبستنة) السفير بدر الدفع في كلمة له إن دولة الكويت راكمت تجارب مهمة في تنظيم المؤتمرات ذات الصلة بالزراعة مثل معرضها الدولي السنوي للأغذية الزراعية الذي أصبح موعدا يلتقي فيه المنتج والمستورد والمصنع والمستثمر وتعرض فيه أحدث المنتجات والحلول ذات الصلة بالزراعة والأمن الغذائي.
وأضاف أن دولة الكويت تقوم بدور مهم في دعم الزراعة المستدامة والزراعة الخضراء في جميع أنحاء العالم النامي من خلال تمويل الصندوق الكويتي للتنمية لعدد كبير من مشاريع البنية التحتية الزراعية والمبادرات الهادفة إلى بناء قدرات المزارعين ودعم حلول التكنولوجيا الزراعية المبتكرة إذ "تشكل كل هذه الميادين فرصا للتعاون والشراكة مع الدول الحاضرة في (إكسبو) ومع المشاركين من القطاعين العام والخاص".
من جهته أكد الأمين العام لـ(أكسبو الدوحة 2023 للبستنة) محمد الخوري في تصريح مماثل لـ(كونا) إن جناح دولة الكويت يعد من الأجنحة المميزة في المعرض إذ يقدم أنشطة وفعاليات متعددة إضافة الى عرض تجربة المحميات في دولة الكويت.
وأعرب الخوري عن سعادته بمشاركته في احتفالات الأعياد الوطنية لدولة الكويت مثمنا المشاركة الكويتية في المعرض.
يذكر أن معرض (إكسبو 2023 الدوحة) للبستنة انطلق في الثاني من أكتوبر الماضي تحت شعار (صحراء خضراء بيئة أفضل) ويستمر إلى 28 مارس المقبل. (النهاية)

س س س / م ص ع



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