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(الأهلي الكويتي - مصر) يحقق نحو 7ر90 مليون دولار أرباح صافية بنهاية 2023

2/25/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 2 (كونا) -- أعلن البنك (الأهلي الكويتي – مصر) عن ارتفاع صافي أرباحه بنحو 67 في المئة ليسجل 8ر2 مليار جنيه مصري (نحو 7ر90 مليون دولار أمريكي) بنهاية السنة المالية 2023 مقابل 7ر1 مليار جنيه (نحو 55 مليون دولار) خلال عام 2022.
وذكر البنك في بيان حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه أن صافي الأرباح التشغيلية نمت بنحو 82 في المئة خلال العام الماضي ليسجل 9ر3 مليار جنيه (نحو 4ر126 مليون دولار) مقابل 2ر2 مليار جنيه (نحو 3ر71 مليون دولار) بنهاية عام 2022.
وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي أصول البنك بمعدل 29 في المئة ليسجل 6ر97 مليار جنيه (1ر3 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 6ر75 مليار جنيه (نحو 4ر2 مليار دولار أمريكي) بنهاية 2022.
وأضاف أن صافي الدخل من العائد سجل 1ر4 مليار جنيه (9ر132 مليون دولار) مقارنة ب7ر2 مليار جنيه (نحو 5ر87 مليون دولار) في عام 2022 بزيادة قدرها 49 في المئة.
وأوضح البيان أن هذا النمو الملحوظ في الأرباح يرجع إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض بنحو 39 في المئة ليصل إلى 5ر49 مليار جنيه (نحو 6ر1 مليار دولار) مقارنة ب6ر35 مليار جنيه مصري (نحو 1ر1 مليار دولار) خلال عام 2022.
كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 26 في المئة ليصل إلى 1ر83 مليار (نحو 6ر2 دولار) مقارنة بـ 2ر66 مليار جنيه (نحو 1ر2 مليار دولار) في نهاية 2022.
وتعليقا على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة (البنك الأهلي الكويتي - مصر) علي معرفي إن "الأداء الاستثنائي للبنك بنهاية العام الماضي يؤكد التزامنا الدائم بتنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام كما يعكس رؤيتنا المستقبلية الإيجابية للسوق المصرفي المصري الذي يتيح فرصا استثمارية واعدة".
وأضاف معرفي أن البنك قام باتخاذ العديد من الخطوات المدروسة التي تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة التحديات التي نشهدها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وأشاد بأداء فريق الإدارة التنفيذي "الاحترافي" الذي أدى إلى نمو الأرباح مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية للبنك كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك (الأهلي الكويتي – مصر) خالد السلاوي أن البنك نجح في تحقيق طفرة في جميع مؤشرات النمو والربحية مما يؤكد قوة مركزه المالي حيث سجلت أرباح البنك قبل الضريبة نموا ملحوظا بنسبة 72 في المئة لتسجل 8ر3 مليار جنيه مصري (نحو 1ر123 مليون دولار أمريكي).
أشاد السلاوي بجهود جميع العاملين بالبنك مؤكدا أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق النجاح المستدام منوها ب"الدور الريادي" الذي يلعبه البنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد حاليا.
وأوضح أن نظرة البنك المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن استقرار الوضع الاقتصادي بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتجاوز الأزمات والنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال البيان إن استراتيجية البنك (الأهلي الكويتي - مصر) ترتكز على رفع مؤشرات الأداء المالي وتطوير مهارات العاملين والارتقاء بمستوى خدمة العملاء وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية لتقديم تجربة مصرفية تتسم بالسهولة والمرونة بما يضمن مواصلة تحقيق مستهدفاته الطموحة وريادته في السوق المصرفي المصري. (النهاية)

ا س م / م ص ع



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