(الأهلي الكويتي - مصر) يحقق نحو 7ر90 مليون دولار أرباح صافية بنهاية 2023

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 2 (كونا) -- أعلن البنك (الأهلي الكويتي – مصر) عن ارتفاع صافي أرباحه بنحو 67 في المئة ليسجل 8ر2 مليار جنيه مصري (نحو 7ر90 مليون دولار أمريكي) بنهاية السنة المالية 2023 مقابل 7ر1 مليار جنيه (نحو 55 مليون دولار) خلال عام 2022.
وذكر البنك في بيان حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه أن صافي الأرباح التشغيلية نمت بنحو 82 في المئة خلال العام الماضي ليسجل 9ر3 مليار جنيه (نحو 4ر126 مليون دولار) مقابل 2ر2 مليار جنيه (نحو 3ر71 مليون دولار) بنهاية عام 2022.
وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي أصول البنك بمعدل 29 في المئة ليسجل 6ر97 مليار جنيه (1ر3 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 6ر75 مليار جنيه (نحو 4ر2 مليار دولار أمريكي) بنهاية 2022.
وأضاف أن صافي الدخل من العائد سجل 1ر4 مليار جنيه (9ر132 مليون دولار) مقارنة ب7ر2 مليار جنيه (نحو 5ر87 مليون دولار) في عام 2022 بزيادة قدرها 49 في المئة.
وأوضح البيان أن هذا النمو الملحوظ في الأرباح يرجع إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض بنحو 39 في المئة ليصل إلى 5ر49 مليار جنيه (نحو 6ر1 مليار دولار) مقارنة ب6ر35 مليار جنيه مصري (نحو 1ر1 مليار دولار) خلال عام 2022.
كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 26 في المئة ليصل إلى 1ر83 مليار (نحو 6ر2 دولار) مقارنة بـ 2ر66 مليار جنيه (نحو 1ر2 مليار دولار) في نهاية 2022.
وتعليقا على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة (البنك الأهلي الكويتي - مصر) علي معرفي إن "الأداء الاستثنائي للبنك بنهاية العام الماضي يؤكد التزامنا الدائم بتنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام كما يعكس رؤيتنا المستقبلية الإيجابية للسوق المصرفي المصري الذي يتيح فرصا استثمارية واعدة".
وأضاف معرفي أن البنك قام باتخاذ العديد من الخطوات المدروسة التي تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة التحديات التي نشهدها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وأشاد بأداء فريق الإدارة التنفيذي "الاحترافي" الذي أدى إلى نمو الأرباح مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية للبنك كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك (الأهلي الكويتي – مصر) خالد السلاوي أن البنك نجح في تحقيق طفرة في جميع مؤشرات النمو والربحية مما يؤكد قوة مركزه المالي حيث سجلت أرباح البنك قبل الضريبة نموا ملحوظا بنسبة 72 في المئة لتسجل 8ر3 مليار جنيه مصري (نحو 1ر123 مليون دولار أمريكي).
أشاد السلاوي بجهود جميع العاملين بالبنك مؤكدا أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق النجاح المستدام منوها ب"الدور الريادي" الذي يلعبه البنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد حاليا.
وأوضح أن نظرة البنك المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن استقرار الوضع الاقتصادي بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتجاوز الأزمات والنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال البيان إن استراتيجية البنك (الأهلي الكويتي - مصر) ترتكز على رفع مؤشرات الأداء المالي وتطوير مهارات العاملين والارتقاء بمستوى خدمة العملاء وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية لتقديم تجربة مصرفية تتسم بالسهولة والمرونة بما يضمن مواصلة تحقيق مستهدفاته الطموحة وريادته في السوق المصرفي المصري. (النهاية)
ا س م / م ص ع
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