(بلدية الكويت) تشيد بالرقي والالتزام بالخطط الموضوعة خلال احتفالات العيد الوطني لهذا العام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 2 (كونا) -- أشادت بلدية الكويت اليوم الأحد بالرقي الذي أبداه المواطنون والمقيمون خلال الاحتفال بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير لهذا العام.
وثمنت (بلدية الكويت) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مدى التعاون والالتزام مع خطة وزارة الداخلية مما أدى إلى اختفاء الكثير من التصرفات والسلوكيات الخاطئة التي كانت تشكل عبئا كبيرا على الجهات الحكومية المنظمة والمساندة في التعامل مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وذكرت أن احتفالات هذا العام لاقت استحسان وإشادة المشاركين إذ احتفلت العائلات بفرح وأمان وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية. (النهاية)
م ر ف
MENAFN25022024000071011013ID1107897300
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.