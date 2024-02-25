سوق المباركية يحتفي بأعياد الكويت الوطنية مستمدا زينته من عبق التاريخ وأصالة الحاضر

الكويت - 25 - 2 (كونا) -- احتفى سوق المباركية التراثي اليوم الأحد بالذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير بأجمل الأشكال من خلال الأعلام واللوحات المعبرة عن حب الوطن مستمدا زينته من عبق التاريخ وأصالة الحاضر. وامتزجت سعادة الناس واحتفالهم بحلة السوق التراثية التي ذكرت رواده بإنجازات ومآثر الماضي عبر المحال المبنية على الطراز المعماري القديم والفلكلور الشعبي من خلال (العرضة) والألعاب الشعبية القديمة. (النهاية) س ع د

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