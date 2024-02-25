تكريم الفائزين بمسابقة بناة الغد المشرق للابتكار والإبداع

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 25 شباط (بترا)- نظمت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز على مسرح المدرسة، اليوم الأحد، مسابقة "بناة الغد المشرق للابتكار والإبداع" على مستوى مدارس مديرية تربية قصبة إربد، ضمن احتفالات المدرسة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني، وضمن أنشطة خطة التطوير التربوي ومبادرة "لمدرستي أنتمي" وانطلاقا من نشر ثقافة التميز ودعما للموهوبين والمبدعين من الطلبة.

وأكد مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية، الدكتور إسماعيل النقرش، ضرورة الاهتمام بالعلوم والابتكار لما لهما من أثر في تطور الحضارة وتقدم الأمم وأهمية نشر ثقافة التميز ودعم المتميزين.

وقالت مديرة المدرسة، الدكتورة تماضر مهيدات، إن المسابقة شاركت فيها 24 مدرسة من مدارس قصبة إربد قدمت كل مدرسة مشاركة لنموذج ابتكار من طالب مبدع لديها، وأشرف عليها كل من مديرة المدرسة وحسنين يوسف.

وبينت المهيدات أن المسابقة أشرفت عليها لجنة التحكيم المكونة من المهندس إياد عيد من مصادر التعلم في مديرية التربية، والمشرفة التربوية جيهان بطاينة من مديرية التربية، والدكتور عبد الإله جرادات من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، والمعلمة وجدان ملحم من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، وأشرف على جمع النماذج وتنظيم المسابقة المعلمتين نهى الخطيب وأمل التهتموني.

و جرى تكريم الفائزين وجميع المشاركين حيث كانت النتائج كالآتي: المركز الأول: مدرسة ناطفة الأساسية للبنين، المركز الثاني: مدرسة خديجة أم المؤمنين الثانوية للبنات، المركز الثالث: مدرسة عثمان بن عفان الأساسية للبنين، المركز الثالث مكرر: مدرسة زحر الثانوية للبنات.

--(بترا)

س ع/أز/ هـ ح

25/02/2024 22:15:19

