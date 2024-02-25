تكريم الفائزين بمسابقة بناة الغد المشرق للابتكار والإبداع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 25 شباط (بترا)- نظمت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز على مسرح المدرسة، اليوم الأحد، مسابقة "بناة الغد المشرق للابتكار والإبداع" على مستوى مدارس مديرية تربية قصبة إربد، ضمن احتفالات المدرسة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني، وضمن أنشطة خطة التطوير التربوي ومبادرة "لمدرستي أنتمي" وانطلاقا من نشر ثقافة التميز ودعما للموهوبين والمبدعين من الطلبة.
وأكد مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية، الدكتور إسماعيل النقرش، ضرورة الاهتمام بالعلوم والابتكار لما لهما من أثر في تطور الحضارة وتقدم الأمم وأهمية نشر ثقافة التميز ودعم المتميزين.
وقالت مديرة المدرسة، الدكتورة تماضر مهيدات، إن المسابقة شاركت فيها 24 مدرسة من مدارس قصبة إربد قدمت كل مدرسة مشاركة لنموذج ابتكار من طالب مبدع لديها، وأشرف عليها كل من مديرة المدرسة وحسنين يوسف.
وبينت المهيدات أن المسابقة أشرفت عليها لجنة التحكيم المكونة من المهندس إياد عيد من مصادر التعلم في مديرية التربية، والمشرفة التربوية جيهان بطاينة من مديرية التربية، والدكتور عبد الإله جرادات من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، والمعلمة وجدان ملحم من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، وأشرف على جمع النماذج وتنظيم المسابقة المعلمتين نهى الخطيب وأمل التهتموني.
و جرى تكريم الفائزين وجميع المشاركين حيث كانت النتائج كالآتي: المركز الأول: مدرسة ناطفة الأساسية للبنين، المركز الثاني: مدرسة خديجة أم المؤمنين الثانوية للبنات، المركز الثالث: مدرسة عثمان بن عفان الأساسية للبنين، المركز الثالث مكرر: مدرسة زحر الثانوية للبنات.
--(بترا)
س ع/أز/ هـ ح
25/02/2024 22:15:19
MENAFN25022024000117011021ID1107897297
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