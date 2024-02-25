مذكرة تفاهم بين جمعية البيئة ونقابة المهندسين الزراعيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- وقعت جمعية البيئة الأردنية ونقابة المهندسين الزراعيين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال التعاون لتنفيذ الأنشطة والمبادرات والبرامج المختلفة.

ووقع المذكرة عن النقابة نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها علي عزبي فريحات .

وتنص المذكرة على التشاركية بين الطرفين لتنظيم وعقد حلقات تدريبية ومعارض ومؤتمرات وندوات في المجالات البيئية المختلفة وأعداد وثائق مشاريع مقترحة ودعم حملات التوعية على المستوى المحلي في مجال الحفاظ على البيئة وتنفيذ البرنامج التدريبي لتقييم الأثر البيئي واستخدام المرافق والأجهزة والأدوات والإمكانات المختلف.

كما تنص المذكرة على تنظيم وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة الفنية المتعلقة بالعمل الزراعي والتنمية البيئية المستدامة وتوجيه الدعوات للمشاركة في المؤتمرات العلمية التي تعقدها النقابة التي تدخل في مجالات الشأن البيئي والزراعي.

بدوره، ثمن فريحات هذه التشاركية مع النقابة التي تعتبر جزء من برامج الجمعية لتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تتعلق بالحفاظ على البيئة وتحقيق رسالتها وأهدافها لخدمة القضايا البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي من خلال برامجها التوعوية.

--(بترا)





رح/أز/ هـ ح

25/02/2024 22:10:38