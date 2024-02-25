مذكرة تفاهم بين جمعية البيئة ونقابة المهندسين الزراعيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- وقعت جمعية البيئة الأردنية ونقابة المهندسين الزراعيين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال التعاون لتنفيذ الأنشطة والمبادرات والبرامج المختلفة.
ووقع المذكرة عن النقابة نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها علي عزبي فريحات .
وتنص المذكرة على التشاركية بين الطرفين لتنظيم وعقد حلقات تدريبية ومعارض ومؤتمرات وندوات في المجالات البيئية المختلفة وأعداد وثائق مشاريع مقترحة ودعم حملات التوعية على المستوى المحلي في مجال الحفاظ على البيئة وتنفيذ البرنامج التدريبي لتقييم الأثر البيئي واستخدام المرافق والأجهزة والأدوات والإمكانات المختلف.
كما تنص المذكرة على تنظيم وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة الفنية المتعلقة بالعمل الزراعي والتنمية البيئية المستدامة وتوجيه الدعوات للمشاركة في المؤتمرات العلمية التي تعقدها النقابة التي تدخل في مجالات الشأن البيئي والزراعي.
بدوره، ثمن فريحات هذه التشاركية مع النقابة التي تعتبر جزء من برامج الجمعية لتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تتعلق بالحفاظ على البيئة وتحقيق رسالتها وأهدافها لخدمة القضايا البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي من خلال برامجها التوعوية.
--(بترا)
رح/أز/ هـ ح
25/02/2024 22:10:38
MENAFN25022024000117011021ID1107897296
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