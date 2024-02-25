اللجنة البارالمبية تلتقي مدربي المنتخبات الوطنية
التاريخ
2/25/2024 2:32:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)– التقى رئيس اللجنة البارلمبية الأردنية، الدكتور حسين أبو الرز، اليوم الأحد، مدربي المنتخبات الوطنية، لبحث العملية التدريبية وما يواجهها من تحديات.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة ترتيبات الاستحقاقات المقبلة، سيما أن هذا العام سيشهد استحقاق "بارالمبيك" باريس 2024.
وحضر اللقاء، الذي ترأسه أبو الرز، كل من نائب رئيس اللجنة سليمان الورسان، والأمين العام للجنة الدكتور عامر الشعار، وأمين الصندوق إبراهيم الحليق، والأجهزة الإدارية والفنية في اللجنة.
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
25/02/2024 21:59:05
MENAFN25022024000117011021ID1107897295
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