اللجنة البارالمبية تلتقي مدربي المنتخبات الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)– التقى رئيس اللجنة البارلمبية الأردنية، الدكتور حسين أبو الرز، اليوم الأحد، مدربي المنتخبات الوطنية، لبحث العملية التدريبية وما يواجهها من تحديات.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة ترتيبات الاستحقاقات المقبلة، سيما أن هذا العام سيشهد استحقاق "بارالمبيك" باريس 2024.

وحضر اللقاء، الذي ترأسه أبو الرز، كل من نائب رئيس اللجنة سليمان الورسان، والأمين العام للجنة الدكتور عامر الشعار، وأمين الصندوق إبراهيم الحليق، والأجهزة الإدارية والفنية في اللجنة.

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

25/02/2024 21:59:05