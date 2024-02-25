ورشة في زراعة الأغوار الشمالية حول الأمراض المشتركة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 25 شباط (بترا)- نظمت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، ورشة توعوية تناولت سبل الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بمشاركة عدد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
وتناولت الأخصائية البيطرية الدكتورة وجدان الحمد، خلال الورشة التي رعاها مدير زراعة اللواء المهندس محمد النعيم، مفهوم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وأبرز أنواع الأمراض الشائعة وطرق انتقال العدوى والوقاية منها، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالمطاعيم الحيوانية والإرشادات للحد من تلك الأمراض.
وأكدت أهمية المحافظة على صحة الثروة الحيوانية للحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والحد من تأثيرها على صحة مربي الحيوانات والمزارعين المخالطين لها، إضافة الى تأثيرها أيضا على سلامة المنتجات الغذائية من أصل حيواني للحفاظ على أمن وسلامة الغذاء.
بدوره، عرض الدكتور يوسف الصبيحي لدور وزارة الزراعة ومديرياتها في متابعة الأنشطة البيطرية والتفتيش الدوري ومكافحة نواقل الأمراض، مشيرا إلى طرق الوقاية من الإصابة ومكافحة الأمراض باستخدام الحجر الصحي البيطري وتحصين الحيوانات والتأكد من سلامة المنتجات الحيوانية.
--(بترا)
أ غ/ ب ع/ هـ ح
25/02/2024 21:56:49
MENAFN25022024000117011021ID1107897294
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.