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ورشة في زراعة الأغوار الشمالية حول الأمراض المشتركة

2/25/2024 2:32:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 25 شباط (بترا)- نظمت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، ورشة توعوية تناولت سبل الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بمشاركة عدد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
وتناولت الأخصائية البيطرية الدكتورة وجدان الحمد، خلال الورشة التي رعاها مدير زراعة اللواء المهندس محمد النعيم، مفهوم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وأبرز أنواع الأمراض الشائعة وطرق انتقال العدوى والوقاية منها، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالمطاعيم الحيوانية والإرشادات للحد من تلك الأمراض.
وأكدت أهمية المحافظة على صحة الثروة الحيوانية للحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والحد من تأثيرها على صحة مربي الحيوانات والمزارعين المخالطين لها، إضافة الى تأثيرها أيضا على سلامة المنتجات الغذائية من أصل حيواني للحفاظ على أمن وسلامة الغذاء.
بدوره، عرض الدكتور يوسف الصبيحي لدور وزارة الزراعة ومديرياتها في متابعة الأنشطة البيطرية والتفتيش الدوري ومكافحة نواقل الأمراض، مشيرا إلى طرق الوقاية من الإصابة ومكافحة الأمراض باستخدام الحجر الصحي البيطري وتحصين الحيوانات والتأكد من سلامة المنتجات الحيوانية.
--(بترا)
أ غ/ ب ع/ هـ ح
25/02/2024 21:56:49

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