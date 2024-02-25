استحداث تخصصات جديدة بجامعة جدارا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 25 شباط (بترا)- أعلنت جامعة جدارا اليوم عن استحداث تخصصين جديدين في مسار بكالوريوس "التسويق الرقمي"، وبكالوريوس "التكنولوجيا المالية"، في كلية الأعمال في الجامعة وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني 2023/2024.
وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، إن هذه التخصصات الجديدة تتوافق مع توجهات الجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية لإيجاد تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.
ودعا الزبون طلبة الثانوية العامة والدبلوم المتوسط والطلبة الوافدين والمنتقلين من جامعات أخرى الراغبين بالتسجيل في التخصصات الجديدة، مراجعة الجامعة ومكتب الارتباط في قصر جدارا بإربد.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
25/02/2024 21:12:48
MENAFN25022024000117011021ID1107897293
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