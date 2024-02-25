استحداث تخصصات جديدة بجامعة جدارا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 25 شباط (بترا)- أعلنت جامعة جدارا اليوم عن استحداث تخصصين جديدين في مسار بكالوريوس "التسويق الرقمي"، وبكالوريوس "التكنولوجيا المالية"، في كلية الأعمال في الجامعة وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني 2023/2024.

وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، إن هذه التخصصات الجديدة تتوافق مع توجهات الجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية لإيجاد تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.

ودعا الزبون طلبة الثانوية العامة والدبلوم المتوسط والطلبة الوافدين والمنتقلين من جامعات أخرى الراغبين بالتسجيل في التخصصات الجديدة، مراجعة الجامعة ومكتب الارتباط في قصر جدارا بإربد.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ ع ط

25/02/2024 21:12:48