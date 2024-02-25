اليرموك تحتفل بيوم الشجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 25 شباط (بترا) نظمت دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة اليرموك بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة، اليوم الأحد، احتفالاً بمناسبة يوم الشجرة، أمام مبنى متحف التراث الأردني.

وأكد مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي ملكاوي خلال الاحتفال حرص اليرموك على الاحتفال سنويا بيوم الشجرة لما يعكسه الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي من منظر جمالي للجامعة، فضلا عن أهميتها للبيئة والمناخ، مؤكدًا ضرورة تعزيز الوعي بين أعضاء أسرة الجامعة من الأكاديميين والإداريين والطلبة بأهمية المحافظة على الأشجار والاعتناء بها مما ينمي شعور الانتماء للأرض والوطن لديهم.

وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملين في قسم الزراعة بدائرة الخدمات العامة وحرصهم الدائم على العناية بالغطاء النباتي من الأشجار ونباتات الزينة داخل الحرم الجامعي.

وخلال الاحتفال بيوم الشجرة الذي حضره عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا الدكتور مصطفى النداف، وعدد من المدراء والمسؤولين في الجامعة، وكرّم الملكاوي عددا من كوادر قسم الزراعة.

--(بترا)

ا.ح/أز/ ع ط

25/02/2024 21:06:58