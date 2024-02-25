اليرموك تحتفل بيوم الشجرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 25 شباط (بترا) نظمت دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة اليرموك بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة، اليوم الأحد، احتفالاً بمناسبة يوم الشجرة، أمام مبنى متحف التراث الأردني.
وأكد مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي ملكاوي خلال الاحتفال حرص اليرموك على الاحتفال سنويا بيوم الشجرة لما يعكسه الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي من منظر جمالي للجامعة، فضلا عن أهميتها للبيئة والمناخ، مؤكدًا ضرورة تعزيز الوعي بين أعضاء أسرة الجامعة من الأكاديميين والإداريين والطلبة بأهمية المحافظة على الأشجار والاعتناء بها مما ينمي شعور الانتماء للأرض والوطن لديهم.
وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملين في قسم الزراعة بدائرة الخدمات العامة وحرصهم الدائم على العناية بالغطاء النباتي من الأشجار ونباتات الزينة داخل الحرم الجامعي.
وخلال الاحتفال بيوم الشجرة الذي حضره عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا الدكتور مصطفى النداف، وعدد من المدراء والمسؤولين في الجامعة، وكرّم الملكاوي عددا من كوادر قسم الزراعة.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
25/02/2024 21:06:58
MENAFN25022024000117011021ID1107897292
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