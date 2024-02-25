التعليم العالي تحصل على نتيجة أفضل دائرة حكومية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- حصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على نتيجة أفضل دائرة حكومية ضمن محور الزيارة الميدانية.
وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، اليوم الأحد، أن ذلك وفقاً لكتاب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ثمن جهود العاملين في الوزارة على تقديم الخدمات للمواطنين.
من جهة أخرى وللسنة السادسة على التوالي حافظت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرارية الاعتماد لمعايير شهادة الايزو ISO9001:2015، وذلك بعد عملية تدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الوزارة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية خلال شهر شباط الحالي، الذي تم تنفيذه من قبل الشركة المانحة SGS JORDAN ،وهي إحدى فروع شركة SGS السويسرية، والتي تعتبر من الشركات العالمية المتخصصة في منح وتدقيق معايير الحصول شهادات الايزو.
--(بترا)
أ ر/أز/ ع ط
25/02/2024 21:04:18
MENAFN25022024000117011021ID1107897291
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.