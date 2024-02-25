التعليم العالي تحصل على نتيجة أفضل دائرة حكومية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- حصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على نتيجة أفضل دائرة حكومية ضمن محور الزيارة الميدانية.

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، اليوم الأحد، أن ذلك وفقاً لكتاب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ثمن جهود العاملين في الوزارة على تقديم الخدمات للمواطنين.

من جهة أخرى وللسنة السادسة على التوالي حافظت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرارية الاعتماد لمعايير شهادة الايزو ISO9001:2015، وذلك بعد عملية تدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الوزارة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية خلال شهر شباط الحالي، الذي تم تنفيذه من قبل الشركة المانحة SGS JORDAN ،وهي إحدى فروع شركة SGS السويسرية، والتي تعتبر من الشركات العالمية المتخصصة في منح وتدقيق معايير الحصول شهادات الايزو.

--(بترا)

أ ر/أز/ ع ط

25/02/2024 21:04:18