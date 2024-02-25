إطلاق تطبيق مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- أعلنت شركة الحوسبة الصحية، الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية في الأردن عن إطلاق تطبيق مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية "علم" للهواتف الذكية.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم، إن التطبيق يتيح لمستخدميه إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المصادر الطبية، بما في ذلك مقالات، وكتب، ودراسات، ودلائل إرشادية، وغيرها من الموارد التي ستحقق قيمة إضافية عالية لهم ولأدائهم المهني والعلمي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عمر إبراهيم عايش: "يعد تطبيق مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية علم الهواتف الذكية واحداً من الإنجازات المهمة التي قامت بها الشركة والذي يضاف إلى سلسلة انجازاتنا المتتالية التي تهدف إلى الارتقاء وتطوير الرعاية الصحية والعاملين بها في الأردن"..
ويتمتع تطبيق مكتبة "علم" بالعديد من المزايا، ومن أبرزها؛ الوصول للمكتبة ومصادرها في أي وقت ومن أي مكان، مما يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى واجهة سهلة الاستخدام حيث تم تصميم التطبيق خصيصاً لأجهزة الهواتف المحمولة الذكية، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسهلة.
كما يمتاز التطبيق بتنبيهات وتحديثات مخصصة حول أحدث الأبحاث الطبية والمقالات والاتجاهات ذات الصلة بتخصصهم.
و يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية البحث وتحميل مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية "علم" من متجر التطبيقات أو جوجل بلاي تحت أسم ELM – Jordan)).
--(بترا)
ع د/ب ع/ ع ط
25/02/2024 21:03:11
MENAFN25022024000117011021ID1107897290
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