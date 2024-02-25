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إطلاق تطبيق مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية

2/25/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- أعلنت شركة الحوسبة الصحية، الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية في الأردن عن إطلاق تطبيق مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية "علم" للهواتف الذكية.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم، إن التطبيق يتيح لمستخدميه إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المصادر الطبية، بما في ذلك مقالات، وكتب، ودراسات، ودلائل إرشادية، وغيرها من الموارد التي ستحقق قيمة إضافية عالية لهم ولأدائهم المهني والعلمي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عمر إبراهيم عايش: "يعد تطبيق مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية علم الهواتف الذكية واحداً من الإنجازات المهمة التي قامت بها الشركة والذي يضاف إلى سلسلة انجازاتنا المتتالية التي تهدف إلى الارتقاء وتطوير الرعاية الصحية والعاملين بها في الأردن"..
ويتمتع تطبيق مكتبة "علم" بالعديد من المزايا، ومن أبرزها؛ الوصول للمكتبة ومصادرها في أي وقت ومن أي مكان، مما يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى واجهة سهلة الاستخدام حيث تم تصميم التطبيق خصيصاً لأجهزة الهواتف المحمولة الذكية، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسهلة.
كما يمتاز التطبيق بتنبيهات وتحديثات مخصصة حول أحدث الأبحاث الطبية والمقالات والاتجاهات ذات الصلة بتخصصهم.
و يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية البحث وتحميل مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية "علم" من متجر التطبيقات أو جوجل بلاي تحت أسم ELM – Jordan)).
--(بترا)
ع د/ب ع/ ع ط
25/02/2024 21:03:11

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