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بحث إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بقيمة 5ر1 مليار دولار بالعقبة

2/25/2024 2:32:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 25 شباط (بترا)- أمين المعايطة- بحث رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو وأعضاء المجلس مع وفد استثماري أردني بولندي من الشركة الأردنية للأمونيا الخضراء وشركة هينفرا البولندية، تنفيذ مشروع استثمار لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بقيمة 5ر1 مليار دولار في مدينة العقبة.
وأكد عمرو أهمية الاستثمارات لمدينة العقبة كمدينة جاذبة للاستثمار لما تمتاز به من موقع إقليمي ودولي مهم، لافتا إلى أن إقامة مثل هذه الاستثمارات تعود على المجتمع المحلي بالنفع وتخفف من ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب وتضع الأردن على خارطة الدول الصديقة للبيئة والطاقة الخضراء.
بدوره عرض الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية الأمونيا الدكتور وائل سليمان شرحاً عن خطة الشركة الخاصة بدعم وتدريب وتطوير المجتمع المحلي وتأهيل الكوادر لخدمة هذا النوع من الاستثمارات ذات القيمة المضافة، معربا عن تطلعه للبدء في تنفيذ المشروع خلال الشهور المقبلة.
كما قدم مستشار الشركة شرحبيل ماضي نبذة عن الإستثمار المنوي إقامته في العقبة وهو عبارة عن مصنع للأمونيا الخضراء بكلفة تصل إلى 5ر1 مليار دولار.
وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي لشركة هينفرا توموهو اوميدا وأعضاء مجلس المحافظة علي أبو العز وحرب العويضات وحسين الزوايدة ونداء الشويخ وختام الحسنات، بالإضافة لممثلي أمانة سر المجلس.
--(بترا)
ا م/ب ع/ ع ط
25/02/2024 20:52:46

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