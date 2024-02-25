بحث إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بقيمة 5ر1 مليار دولار بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 25 شباط (بترا)- أمين المعايطة- بحث رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو وأعضاء المجلس مع وفد استثماري أردني بولندي من الشركة الأردنية للأمونيا الخضراء وشركة هينفرا البولندية، تنفيذ مشروع استثمار لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بقيمة 5ر1 مليار دولار في مدينة العقبة.
وأكد عمرو أهمية الاستثمارات لمدينة العقبة كمدينة جاذبة للاستثمار لما تمتاز به من موقع إقليمي ودولي مهم، لافتا إلى أن إقامة مثل هذه الاستثمارات تعود على المجتمع المحلي بالنفع وتخفف من ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب وتضع الأردن على خارطة الدول الصديقة للبيئة والطاقة الخضراء.
بدوره عرض الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية الأمونيا الدكتور وائل سليمان شرحاً عن خطة الشركة الخاصة بدعم وتدريب وتطوير المجتمع المحلي وتأهيل الكوادر لخدمة هذا النوع من الاستثمارات ذات القيمة المضافة، معربا عن تطلعه للبدء في تنفيذ المشروع خلال الشهور المقبلة.
كما قدم مستشار الشركة شرحبيل ماضي نبذة عن الإستثمار المنوي إقامته في العقبة وهو عبارة عن مصنع للأمونيا الخضراء بكلفة تصل إلى 5ر1 مليار دولار.
وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي لشركة هينفرا توموهو اوميدا وأعضاء مجلس المحافظة علي أبو العز وحرب العويضات وحسين الزوايدة ونداء الشويخ وختام الحسنات، بالإضافة لممثلي أمانة سر المجلس.
--(بترا)
ا م/ب ع/ ع ط
25/02/2024 20:52:46
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