اختتام بطولة الايام الاولمبية لألعاب القوى للطلاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)-اختتمت اليوم الاحد، بطولة الأيام الأولمبية لألعاب القوى للطلاب والتي أقيمت على مضمار مدرسة البكالوريا، حيث توج مدير الرياضة المدرسي أمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش الفائزين.

وكانت نتائج الميداليات على النحو التالي: مديرية إربد 9 ذهبية و 7 فضية وبرونزيتين، لواء الجامعة 8 ذهبية و6 فضية و 3 برونزية، ماركا 5 ذهبية وفضيتين و 3 برونزية، جرش 4 ذهبية وبرونزيتين، الزرقاء الأولي ذهبيتين و 7 فضية و 4 برونزية، القويسمة ذهبيتين و3 فضية، عمان ذهبيتين وفضيتين و 9 برونزية، الأغوار الشمالية ذهبية وفضية وبرونزيتين، الرمثا ذهبية وبرونزية، البادية الشمالية ذهبية وبرونزية، المفرق والثقافة العسكرية ذهبية لكل منهما،الزرقاء الثانية 3 فضية و 3 برونزية، دير علا فضية وبرونزيتين، عجلون ومادبا فضية وبرونزية لكل منها، الكورة وبني عبيد وبني كنانه فضية لكل منها، الرصيفة برونزيتين، ناعور المزار الجنوبي عين الباشا برونزية لكل منهم.

وعلى صعيد متصل تستكمل بعد يوم غد الثلاثاء فعاليات الجري والوثب للطالبات على مضمار مدرسة البكالوريا وتختتم الفعاليات بإقامة تصفيات التتابع المتنوع للمرحلة الأساسية العليا.

--(بترا)

ع س/أز / ع ط

25/02/2024 20:50:29