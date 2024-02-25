اختتام بطولة الايام الاولمبية لألعاب القوى للطلاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)-اختتمت اليوم الاحد، بطولة الأيام الأولمبية لألعاب القوى للطلاب والتي أقيمت على مضمار مدرسة البكالوريا، حيث توج مدير الرياضة المدرسي أمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش الفائزين.
وكانت نتائج الميداليات على النحو التالي: مديرية إربد 9 ذهبية و 7 فضية وبرونزيتين، لواء الجامعة 8 ذهبية و6 فضية و 3 برونزية، ماركا 5 ذهبية وفضيتين و 3 برونزية، جرش 4 ذهبية وبرونزيتين، الزرقاء الأولي ذهبيتين و 7 فضية و 4 برونزية، القويسمة ذهبيتين و3 فضية، عمان ذهبيتين وفضيتين و 9 برونزية، الأغوار الشمالية ذهبية وفضية وبرونزيتين، الرمثا ذهبية وبرونزية، البادية الشمالية ذهبية وبرونزية، المفرق والثقافة العسكرية ذهبية لكل منهما،الزرقاء الثانية 3 فضية و 3 برونزية، دير علا فضية وبرونزيتين، عجلون ومادبا فضية وبرونزية لكل منها، الكورة وبني عبيد وبني كنانه فضية لكل منها، الرصيفة برونزيتين، ناعور المزار الجنوبي عين الباشا برونزية لكل منهم.
وعلى صعيد متصل تستكمل بعد يوم غد الثلاثاء فعاليات الجري والوثب للطالبات على مضمار مدرسة البكالوريا وتختتم الفعاليات بإقامة تصفيات التتابع المتنوع للمرحلة الأساسية العليا.
--(بترا)
ع س/أز / ع ط
25/02/2024 20:50:29
MENAFN25022024000117011021ID1107897288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.