اتحاد الكرة يطلب من الوحدات توضيحات حول بيانه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- خاطب اتحاد كرة القدم اليوم الأحد نادي الوحدات لطلب توضيحات حول البيان الذي نشره موقع النادي الرسمي على الفيسبوك، وتصريحات رئيس النادي بشار الحوامدة على برنامج حصاد الرياضية على القناة الرياضية الأردنية في 18 شباط الحالي.

واعتبر اتحاد كرة القدم، أن البيان وتصريحات رئيس النادي حملت اتهامات واساءات للاتحاد وأركان اللعبة مطالبا بضرورة إرسال توضيحات واقعية وقانونية في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل للنظر فيها من قبل اللجنة التأديبية بالاتحاد تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

وكان الوحدات من خلال بيانه وتصريحات رئيس النادي قد حمل على الاتحاد ودائرة الحكام بسبب احتساب الحكم لركلتي جزاء لصالح فريق الحسين إربد أمام الوحدات في المباراة المؤجلة من الدوري والتي انتهت بفوز الحسين 2-1.

--(بترا)

خ خ/ب ع / ع ط

25/02/2024 20:34:50