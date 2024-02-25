اتحاد الكرة يطلب من الوحدات توضيحات حول بيانه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- خاطب اتحاد كرة القدم اليوم الأحد نادي الوحدات لطلب توضيحات حول البيان الذي نشره موقع النادي الرسمي على الفيسبوك، وتصريحات رئيس النادي بشار الحوامدة على برنامج حصاد الرياضية على القناة الرياضية الأردنية في 18 شباط الحالي.
واعتبر اتحاد كرة القدم، أن البيان وتصريحات رئيس النادي حملت اتهامات واساءات للاتحاد وأركان اللعبة مطالبا بضرورة إرسال توضيحات واقعية وقانونية في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل للنظر فيها من قبل اللجنة التأديبية بالاتحاد تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.
وكان الوحدات من خلال بيانه وتصريحات رئيس النادي قد حمل على الاتحاد ودائرة الحكام بسبب احتساب الحكم لركلتي جزاء لصالح فريق الحسين إربد أمام الوحدات في المباراة المؤجلة من الدوري والتي انتهت بفوز الحسين 2-1.
--(بترا)
خ خ/ب ع / ع ط
25/02/2024 20:34:50
MENAFN25022024000117011021ID1107897287
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