صحة غزة: الوضع في شمال القطاع كارثي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن الوضع الصحي في مناطق شمال القطاع كارثي، في ظل استمرار الحرب والحصار الإسرائيليين منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي للغاية ولا يمكن وصفه، مضيفة أن" مستشفيات غزة وشمالها حاليا بلا وقود، فيما مستشفى المعمداني بمدينة غزة يفتقر للوقود منذ أكثر من 10 أيام".

وأشارت الوزارة الى أن ثلاجات الأدوية بلا كهرباء الأمر الذي يهدد بتلف كميات من الأدوية الحساسة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع / ع ط

25/02/2024 20:33:34