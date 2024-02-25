ورشة حول المدن الذكية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالبلديات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- مندوبا عن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية رعى أمين العام الوزارة، الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، بحضور نائب مدير بنك المدن والقرى الدكتور محمد الحراحشة ومديرة منتدى الاتحادات الفيدرالية، تالا خريس افتتاح ورشة عمل تدريبية بعنوان المدن الذكية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنمية القدرات بكيفية التشاركية بين البلديات.

وجاءت الورشة بالتعاون ما بين وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى ومنتدى الاتحادات الفيدرالية الممول من الحكومة الكندية.

وأوضح أبو عرابي، أنه في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم اليوم نحو التكنولوجيا والتنمية المستدامة، يأتي مفهوم المدن الذكية كحل مبتكر وشامل لتلبية احتياجات المجتمعات المعاصرة.

وأضاف إن النوع الاجتماعي أحد العوامل الحيوية التي يجب أخذها في الاعتبار عند بناء المدن الذكية، مشيرا الى أن عدم المساواة بين الجنسين وعدم تضمين الفئات الهامشية قد يؤدي إلى عدم كفاءة المشاريع الحضرية وعدم استجابتها لاحتياجات جميع فئات المجتمع، ومن هنا تبرز أهمية مفهوم "المدن الذكية المستجيبة للنوع الاجتماعي".

من جانبه، لفت الحراحشة إلى أهمية الدعم الفني في تنفيذ برامج تمكين البلديات ونشر ثقافة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن البنك يسعى الى تطوير استراتيجيات لتحقيق الاستدامة المالية في المدن الذكية بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية.

وقالت مديرة المنتدى في الأردن، المهندسة تالا خريس، إن الورشة تأتي في إطار جهود تعزيز مفاهيم النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وتعزيز التعاون بين البلديات بهدف تطوير المدن بشكل مستجيب لاحتياجات جميع شرائح المجتمع ضمن مشروع تمكين النساء لأدوار القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تم إطلاقه في 2018 من قبل منتدى الاتحادات الفيدرالية بالتعاون مع الحكومة الكندية والذي يهدف إلى زيادة مشاركة النساء في أدوار القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

--(بترا)

ن ع/ب ع/ ع ط

25/02/2024 20:31:15