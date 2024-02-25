ورشة حول المدن الذكية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالبلديات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- مندوبا عن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية رعى أمين العام الوزارة، الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، بحضور نائب مدير بنك المدن والقرى الدكتور محمد الحراحشة ومديرة منتدى الاتحادات الفيدرالية، تالا خريس افتتاح ورشة عمل تدريبية بعنوان المدن الذكية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنمية القدرات بكيفية التشاركية بين البلديات.
وجاءت الورشة بالتعاون ما بين وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى ومنتدى الاتحادات الفيدرالية الممول من الحكومة الكندية.
وأوضح أبو عرابي، أنه في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم اليوم نحو التكنولوجيا والتنمية المستدامة، يأتي مفهوم المدن الذكية كحل مبتكر وشامل لتلبية احتياجات المجتمعات المعاصرة.
وأضاف إن النوع الاجتماعي أحد العوامل الحيوية التي يجب أخذها في الاعتبار عند بناء المدن الذكية، مشيرا الى أن عدم المساواة بين الجنسين وعدم تضمين الفئات الهامشية قد يؤدي إلى عدم كفاءة المشاريع الحضرية وعدم استجابتها لاحتياجات جميع فئات المجتمع، ومن هنا تبرز أهمية مفهوم "المدن الذكية المستجيبة للنوع الاجتماعي".
من جانبه، لفت الحراحشة إلى أهمية الدعم الفني في تنفيذ برامج تمكين البلديات ونشر ثقافة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن البنك يسعى الى تطوير استراتيجيات لتحقيق الاستدامة المالية في المدن الذكية بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية.
وقالت مديرة المنتدى في الأردن، المهندسة تالا خريس، إن الورشة تأتي في إطار جهود تعزيز مفاهيم النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وتعزيز التعاون بين البلديات بهدف تطوير المدن بشكل مستجيب لاحتياجات جميع شرائح المجتمع ضمن مشروع تمكين النساء لأدوار القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تم إطلاقه في 2018 من قبل منتدى الاتحادات الفيدرالية بالتعاون مع الحكومة الكندية والذي يهدف إلى زيادة مشاركة النساء في أدوار القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
--(بترا)
ن ع/ب ع/ ع ط
25/02/2024 20:31:15
MENAFN25022024000117011021ID1107897285
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