الفراية يشارك في أعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 25 شباط (بترا)- وصل وزير الداخلية مازن الفراية اليوم إلى تونس على رأس وفدٍ رسمي للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وكان في استقبال الوزير الفراية، وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بني علي كومان وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين التونسيين، مثلما حضر مراسم الاستقبال السفير الأردني في تونس عبد الله أبو رمان.
ويرأس الفراية الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة التي تهدف إلى تعزيز الأمن العربي المشترك وضمان أمن الشعوب العربية والبناء على ما تحقق من تطوير وتحديث لآليات التعاون الأمنية.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية سيتضمن جدول أعمال الدورة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة ونتائج المؤتمرات والاجتماعات الأمنية المتخصصة التي نظمتها الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، وتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في الدورة السابقة، إضافةً الى تقرير عن انجازات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على صعيد الدورات التدريبية واللقاءات العلمية التي نظمتها الجامعة للعاملين في أجهزة الأمن العربية.
كما سيتم أيضا، بحث بعض الأمور المالية والتنظيمية الإدارية الخاصة بعمل الأمانة العامة للمجلس، وكذلك سيتم اتخاذ قرارات بتعيين مديري المكاتب العربية العاملة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس وهي: المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة والمكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات.
--(بترا)
ر ا/ب ع/ ع ط
25/02/2024 20:28:47
MENAFN25022024000117011021ID1107897284
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