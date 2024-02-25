الفراية يشارك في أعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 25 شباط (بترا)- وصل وزير الداخلية مازن الفراية اليوم إلى تونس على رأس وفدٍ رسمي للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وكان في استقبال الوزير الفراية، وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بني علي كومان وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين التونسيين، مثلما حضر مراسم الاستقبال السفير الأردني في تونس عبد الله أبو رمان.

ويرأس الفراية الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة التي تهدف إلى تعزيز الأمن العربي المشترك وضمان أمن الشعوب العربية والبناء على ما تحقق من تطوير وتحديث لآليات التعاون الأمنية.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية سيتضمن جدول أعمال الدورة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة ونتائج المؤتمرات والاجتماعات الأمنية المتخصصة التي نظمتها الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، وتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في الدورة السابقة، إضافةً الى تقرير عن انجازات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على صعيد الدورات التدريبية واللقاءات العلمية التي نظمتها الجامعة للعاملين في أجهزة الأمن العربية.

كما سيتم أيضا، بحث بعض الأمور المالية والتنظيمية الإدارية الخاصة بعمل الأمانة العامة للمجلس، وكذلك سيتم اتخاذ قرارات بتعيين مديري المكاتب العربية العاملة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس وهي: المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة والمكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات.

--(بترا)

ر ا/ب ع/ ع ط

25/02/2024 20:28:47