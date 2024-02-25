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تعادل سحاب وشباب العقبة في دوري المحترفين

2/25/2024 2:31:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- تعادل فريقا سحاب وضيفه شباب العقبة، اليوم الأحد، ضمن إياب دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان في اللقاء الذي جرى على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم دون أهداف.
وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع شباب العقبة رصيده إلى 15 نقطة، فيما رفع رصيد سحاب الى 9 نقاط.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
25/02/2024 20:25:10

MENAFN25022024000117011021ID1107897283

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