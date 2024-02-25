تعادل سحاب وشباب العقبة في دوري المحترفين
التاريخ
2/25/2024 2:31:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا)- تعادل فريقا سحاب وضيفه شباب العقبة، اليوم الأحد، ضمن إياب دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان في اللقاء الذي جرى على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم دون أهداف.
وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع شباب العقبة رصيده إلى 15 نقطة، فيما رفع رصيد سحاب الى 9 نقاط.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
25/02/2024 20:25:10
MENAFN25022024000117011021ID1107897283
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