الفايز يرعى اشهار منتدى بوابة السلط للحوار وإحياء وثيقة السلط الشعبية

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السلط 25 شباط (بترا) _أمجد العواملة_ رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الاحد حفل اشهار منتدى بوابة السلط للحوار والثقافة والفنون وإحياء وتجديد وثيقة السلط الشعبية.

وقال الفايز في كلمة له خلال الحفل، إن العودة للحديث عن عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا التي نعتز ونفتخر بها، هو انتشار بعض الممارسات السلبية التي بدأ مجتمعنا يشهدها، وتتعارض مع قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا التي تربينا عليها كابرا عن كابر، لافتا إلى أن تلك الممارسات مردها تطور المجتمع في المجالات كافة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الفايز إنه وإزاء هذه المماسات، بات من الضروري إعادة الاعتبار لعاداتنا وتقاليدنا، وترتيبها وفق مفاهيم وممارسات جديدة، تحافظ على دورها، باعتبارها أرثا اجتماعيا نعتز ونفخر به.

وأشار الى أن الاردن كما باقي الدول العربية له عاداته وتقاليده وقيمه الراسخة، التي شكلت جزءا من الموروث الثقافي والإنساني والاجتماعي له، وهي بمثابة منظومة يصعب تجاوزها أو الخروج عليها، باعتبارها تمثل الإطار العام الذي يحكم علاقات الأفراد وتصرفاتهم ببعضهم البعض حيث كانت عاداتنا وتقاليدنا على الدوام لها الأثر البالغ في تصرفاتنا، وهي متوارثة عبر الأجيال، وعملت على تعزيز السلوك الإيجابي وغرس القيم النبيلة، وساهمت في بناء المجتمع وكرست السلم الأهلي، فكانت بمثابة الوعاء الجامع الذي عمل على تسهيل حياتنا، وحل مشاكلنا الاجتماعية في الكثير من أوجه الحياة.

وأضاف أنه من المعروف ان العادات والتقاليد والأعراف غالباً ما تنشأ لوظيفة اجتماعية، لينتفع بها أفراد المجتمع، وتصبح نمطًا اجتماعيًّا يعمل على تقوية العلاقات بينهم، لكن مع الزيادة في النمو السكاني، والتحول نحو المجتمع المدني، واختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية، منذ نشأت الدولة الأردنية الحديثة مما هي عليه الأن، أصبح من الضرورة إعادة النظر في بعض هذه الأعراف والعادات، لتكون أكثر انسجاما ومراعاة لواقعنا الحالي.

وأشار الفايز إلى موضوع "الجلوة" التي تعرف بالعرف العشائري، وسيلة لمعاقبة الجاني في قضايا محددة كالقتل وغيره، وتُفرض على الأفراد المشتركين في "خمسة الدم"، وقد كان من السهل تطبيقها في السابق، على اعتبار أن العائلة الواحدة كانت أقل عددا، والمجتمع بأغلبه كانت حياته بسيطة، وكان القضاء العشائري سريع البت في قضايا القتل وغيرها، ومن هنا كان تطبيق "الجلوة" أمر لا يرتب مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة كما هو تطبيقها الآن.

وأشار الى أنه وبحكم النمو السكاني وتطور المجتمع، وتوجهه نحو الاستقرار والاندماج في الحياة المدنية، واستبدال بيوت الشعر في البيوت الخرسانية، والتحاق الأبناء بالمدارس والجامعات وزيادة الأعباء الاقتصادية، أصبحت "الجلوة" ترتب مشاكل اجتماعية عند تطبيقها على "خمسة الدم" ، وتتسبب في تشريد عشرات العائلات وأحيانا المئات، من الذين لا ذنب لهم، فيفقدون بذلك الحياة الآمنة اقتصاديا واجتماعيا.

ودعا الفايز إلى استمرار المطالبة بضرورة تطبيق الأسس التي وضعت لشروط الجلوة والتي تفرض تطبيق الجلوة على دفتر عائلة الشخص المعني فقط، ومن يخالف هذه الأسس التي وضعت يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وتطرق الفايز الى ظاهرة المبالغة في أفراحنا وأحزاننا ومناسباتنا الاجتماعية، داعيا الى التخفيف من حجم هذه الظاهرة، وضرورة أن تكون الجاهة مقتصرة على عدد محدد من المدعوين، انطلاقاً من الإيمان بأنه قد أن الأوان لوضع حد لمثل هذه الممارسات.

وقال إن الكثير من رجالات الدولة وانا أحدهم، نتعرض يوميا الى ضغوطات كبيرة واحراجات لحضور مثل هذه الجاهات، إضافة الى أن مثل هذه المبالغات، تعمل على تعزيز الفوارق الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد، في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه كأسرة واحدة متراصة متحابة ويجب ان تذهب عشرات الالاف من الدنانير التي تهدر في هذه المناسبات، الى الجمعيات الخيرية لتعزيز التكافل الاجتماعي فيما بيننا، في ظل انتشار الفقر والبطالة، والتحديات الاقتصادية التي تواجه بلدنا.

وحول ظاهرة اقامة الولائم للشخصيات العامة، قال الفايز إن هذه الظاهرة يجب ان تنتهي، لا سيما وأن استمرار مثل هذه الممارسات أمر مرفوض، داعيا وسائل الاعلام للنهوض بدورها في محاربة مثل هذه الظواهر الغريبة، وعدم الاشارة اليها بالمطلق، فمثل هذه الظواهر اصبحت تهدد تراحمنا الاجتماعي، وتحرف سلوكنا القويم الذي عززته في نفوسنا، قيمنا وعاداتنا واخلاقنا واعرافنا الاصيلة.

وأضاف إن مثل هذه الامراض التي بدأت تتفشى بمجتمعنا بصورة صارخة، تخلق تميزا اجتماعيا وطبقيا داخل مجتمعنا، كما ان المواطن البسيط غير القادر اصبح ضحية لمثل هذه الممارسات، متسائلا، لماذا أصبح البذخ والإسراف عنوانا لدى البعض.

وحول ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية أكد الفايز وجوب التخلص من هذه الظاهرة، التي توقع الكثير من الضحايا الابرياء، وتحدث مشاكل كبيرة تهدد نسيجنا الاجتماعي.

ودعا الفايز الى تعديل قانون الاسلحة والذخائر، وتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة دون ترخيص، ومعاقبة من يسيء استخدامها.

ودعا الفايز إلى أن يبدأ الجميع بوضع مثل هذه الوثيقة "وثيقة السلط الشعبية" وان يلتزم الجميع بما ورد فيها لا سيما وأن المسؤولية في محاربة هذه الظواهر جماعية، فالمطلوب ان يقوم كل واحد منا بدوره لجهة التخلص منها، مشددا على أن المسؤولية الأساسية تقع بالدرجة الاولى على القيادات العشائرية ومؤسسات المجتمع المدني، والاعلام والجامعات والفعاليات الشبابية والثقافية وغيرهم، لذا علينا جميعا ان نعلق الجرس ونبدأ العمل لاعادة الاعتبار لكافة ممارساتنا الفضلى.

بدوره قال رئيس المنتدى وصفي خرسيات، انَّ نقطة انْطِلَاقِ نَشَاطاتنَا اَلْأولى فِي مُنْتدَى بَوَّابةِ اَلسَّلْطْ لِلْحِوَارِ وَالثَّقَافَةِ وَالْفُنُونِ، وَبَاكُورَة عَمَلِنَا لِإِشْهَارِه أَنْ تَكُونَ اَلِانْطلَاقَة تَبَنِّي مُبَادرَةِ إِحْيَاءِ وَتَجْدِيد وَثِيقَة اَلسَّلْط اَلشَّعْبِيَّة، وَاَلَّتِي صَدَرَتْ فِي اَلثَّانِي مِنْ أَيْلولِ عَامْ 1981، حَيْثُ مَضَى عَلَى صُدُورِهَا مَا يُقَارِبُ 45 عَامًا ، وَاَلَّتِي جَاءَتْ لِلْحَدِّ من مُعَانَاةَ أَبْنَاءِ هَذِهِ اَلْمَدِينَةِ وَمِنْ أَبْنَاءِ اَلْوَطَنِ جَميعًا مِنْ بَعْضِ اَلْعَادَاتِ وَالتَّقَاليد اَلِاجْتِمَاعيَّة اَلْمَوْرُوثة اَلَّتي أَثْقَلَت كَاهِلَهم .

وأضاف ان الوثيقة كُتِبَتْ بِكَلِمَاتٍ مِنْ ذَهَب، مِنْ قِبَلِ ثُلَّة مِنْ اَلرِّجَالِ اَلْغَيُورِين عَلَى أَبْنَاء جِلْدَتِهِمْ، مِنْ أَصْحَابِ اَلْعِلْم وَالْفِكْرِ ، مِمَّنْ يُشَارُ لَهُمْ بِالْبَنَانِ ، وَبُورِكَتْ مِنْ لدن طَيَّبَ اَللَّهُ ثَرَاهُ جَلَالَة اَلْمَلِكْ اَلْحُسَيْنْ رَحِمَهُ اَللَّه.

و قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، نجتمع اليوم بعد مرور عقود من الزمن على اصدار وثيقة السلط الشعبية والحديث عن اهم وثيقة في المملكة الاردنية الهاشمية والتي يسميها البعض "دستور المدينة".

وأشار الى أنه ومنذ تأسيس المملكة ومدينة السلط مشهد مهم من مشاهد التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية حيث كانت البوابة الاولى التي تربط شرق النهر وغربه ونقطة التماس الاكثر حرارة فواصلت دورها الريادي في المسيرة الاردنية الوطنية ولها دور كبير ومهم في تشكيل الهوية الوطنية الى جانب اخواتها من المدن والبوادي والارياف الاردنية.

واضاف ان وثيقة السلط أو ما يسمى دستور المدينة صدرت لاول مرة في الثاني من أيلول 1981 وتهدف للحد من العادات والتقاليد التي اصبحت ترهق ابناء المدينة من مناسبات الافراح والاتراح و غيرها والتي جاء البعض بها مخالفة للشرع الاسلامي.

ودعت الوثيقة إلى الحفاظ على العادات الأصيلة والتقاليد التراثية و تطويرها و جاءت تعبيرا عن الوسطية والاعتدال في ممارسة تقاليد الأفراح والأتراح فالوثيقة التي اتسمت بالحداثة، حملت توقيع مدينة موصوفة بالعراقة والمبادرة و مدينة الاوائل.

وتهدف الوثيقة الى العودة بالعادات الاجتماعية الى صورتها النقية الاولى التي تسلمناها من السلف الصالح و إعادة النقاء والصدق للعلاقات التي تشد أواصر الأردنيين وغسلها من أدران الزيف والرياء و جسر الهوة الاجتماعية التي تشكلت بين الموسرين والاقل حظاً ووقف الهدر والنزيف الكبير الذي اصاب موارد الاردني نتيجة الحمى الاسرافية التي وصلت بنا الى حد الادمان وتوفير الوقت والجهد المبذولين دون هدف ولا جدوى لممارسة طقوس اقرب ما تكون الى العبثية والاضرار بالجميع و التيسير على الشباب الراغبين بإقامة بنائهم الاسري.

كما تهدف الى تسهيل الطريق لهم للوصول الى حقهم الطبيعي المشروع بالزواج بهدف التخفيف من الكلف المبالغ فيها وغير المبررة و الحد من زيارة المرضى في المستشفيات واقتصارها على الاتصال بالهاتف لما لذلك من انعكاس ايجابي على صحة المريض وعدم اطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات لما في ذلك من خطورة على حياة المواطنين وسلامتهم وترشيد استعمال السيارات في مواكب الافراح والاتراح وعدم اطلاق الزوامير ومكبرات الصوت وايلاء موضوع السلامة المرورية اهتماماً خاصاً يضمن معه التخفيف عن حوادث السير والمحافظة على ارواح الناس و تنظيم اجراءات اصلاح ذات البين وحمايتها من المبالغة والتعسف بالاضافة الى صيانة وحماية السلم الاهلي من ردود الفعل التي تولدها الخلافات والمنازعات وقضايا الايذاء والقتل والعرض التي تحدث بين الناس والعودة بالناس الى القواعد الدينية السليمة بعيداً عن البدع التي تراكمت في حياتهم بحجة الحرص على الوفاء للطقوس والشعائر الدينية مع ان الدينين الاسلامي والمسيحي منها براء.

(بترا)

أ ع/ب ع/ ع ط

25/02/2024 20:17:28