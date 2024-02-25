المبيضين: الحكومة تنتهج التشاركية لعقد اللقاءات حول رؤية التحديث الاقتصادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا)- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين ان اللقاء التفاعلي" بين عامين "يأتي ضمن سلسلة للقاءات التي تعقدها الحكومة حول رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف خلال ايجاز صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تطوير القطاع العام، ناصر الشريدة عقب اختتام فعاليات" البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين "، انجازات البرنامج التنفيذي لعام 2023، ان اللقاء شارك فيه نخبة من الاقتصاديين وممثلي الفعاليات الاقتصادية واستجابة لتوجيهات جلالة الملك بضرورة عقد مثل هذه اللقاءات المتكاملة لايجاد الآفاق وأيضا لاستطلاع ما حصل، من تحديث وتطوير والإنجاز في المشاريع التي وعدت بها الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن رئيس الوزراء أشار اليوم إلى التطورات التي رافقت عملية التحديث الاقتصادي، والإنجازات في المشاريع التنموية والمشاريع الحكومية، والمتطلبات والممكنات للوصول إلى التحديث الاقتصادي المنشود.

وأضاف المبيضين ان رئيس الوزراء أكد على التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة و الإقليم.

وأشار الى أن الجلسة الختامية شهدت حضور جلالة الملك عبد الله الثاني و سمو الأمير الحسين، ولي العهد، وكان هناك توجيهات للحكومة وللحضور بضرورة التشاركية للوصول إلى التحديث المنشود.

من جهده أكد الشريدة أن هذا اللقاء جاء ترجمة للتوجيهات الملكية، بالتأكيد على النهج التشاركي والمشاركة مع القطاع الخاص وأهمية التواصل المستمر حول مخرجات مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، واليوم تم التركيز على مسار التحديث الاقتصادي.

وبين أن اللقاء شارك فيه ما يزيد عن 150 شخصية من مختلف الفعاليات، من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، من غرف الصناعة و التجارة ومن مختلف الفعاليات الاقتصادية، وشهدت حوارا ثريا على ما أنجز في عام مضى، من مؤشرات على مستوى الأداء الاقتصادي، والمؤشرات على مستوى الأداء المالي وعلى الأداء النقدي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأيضا تم استعراض أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام في مختلف المحركات الثمانية التي تستهدفها الرؤية.

وبين الشريدة، أن الحضور الملكي جاء للتأكيد على أهمية الاستمرار في الإنجاز ومتابعة كافة الأولويات الواردة في البرنامج في الأعوام 2023-2025 على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، مع القطاع الخاص للتمكين والتغلب على التحديات القائمة والوصول إلى مستهدفات الرؤية المرتبطة بتحقيق معدلات نمو اقتصادية متسارعة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق وتوليد فرص عمل للأردنيات والأردنيين.

وأوضح، أن ما تم انجازه خلال العام الأول من رؤية التحديث الاقتصادي يعتبر بمثابة حجر الأساس للسنوات العشر المقبلة بحيث تكون وتيرة الانجاز بشكل أسرع وأفضل خلال السنوات المقبلة.

--(بترا)





رش/ب ع/ ع ط













25/02/2024 20:07:04