استعراض مشاريع وزرات الطاقة والتربية والتعليم العالي والصحة والبيئة في رؤية التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 شباط (بترا) عماد السعايدة وعمر الدهامشة- استعرض وزراء الطاقة، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والبيئة، في جلسة خلال لقاء تفاعلي حول البرنامج التنفيذي لـ"رؤية التحديث الاقتصادي بين عامين"، أبرز خطط وزاراتهم ومشاريعها المقبلة.
وعرض وزير الطاقة صالح الخرابشة في الجلسة التي أدارها دريد محاسنة، برامج ومشاريع التحديث الاقتصادي الخاصة بقطاع الطاقة والمياه التي تمثلت في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى توقيع 13 مذكرة تفاهم مع شركات مهتمة بالاستثمار في مجال الهيدروجين، وسيتم توقيع اتفاقيات إطارية للشركات ودراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين - الأخضر واستخدامه وتصديره.
وأضاف أن الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة عززت من خلال تركيب 70 بلدية لأنظمة خلايا شمسية، وتركيب أنظمة سخانات شمسية لـ1200 أسر فقيرة.
وتحدث عن مشاريع ربط الكهرباء الإقليمية مع العراق، والسعودية، ومصر، إضافة إلى مشروع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.
وفي محور الاستكشاف والتنقيب، أشار إلى استكمال العمل على تطوير حقل الريشة والسرحان والثروات الطبيعية، وتوقيع 11 مذكرة تفاهم في مجال الاستكشاف والتنقيب عن الذهب والنحاس والفوسفات والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة.
وأكد ضرورة محور تقليل الفاقد من المياه من خلال أعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتحسين التزويد المائي.
وعرض وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، برامج وخطط قطاع التعليم في إقرار إلزامية رياض الأطفال، وتطوير مناهج المستوى الأول من رياض الأطفال من خلال إعداد 8 وحدات دراسية وتدريب المعلمين عليها، إضافة إلى إعداد خطة مشتركة لتحسين مرتبة الاردن في مؤشر المعرفة العالمي، وتطوير استراتيجية التعلم المتمازج، وتطوير خطة الترشيد العشرية، ومراجعة وتحديث الخريطة المدرسية في ضوء واقع الحال والخطط المستقبلية للتعليم بما يشمل الدمج.
وفي محور تطوير التعليم المبكر، أشار إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال (المستوى الثاني) بما يشمل استحداث 140 غرفة صفية جديدة، وتطبيق نظام ضمان الجودة لرياض الأطفال، مبينا أن المستوى الثاني يشمل على 400 مدرسة حكومية و100 مدرسة خاصة مستهدفة، إضافة إلى تنفيذ برنامج رفع استعداد الأطفال بعمر 5 سنوات غير الملتحقين برياض الأطفال (KG2).
وبين الاستمرار بتنفيذ برنامج الدبلوم ما قبل الخدمة مع الجامعات الحكومية وتأهيل 2000 معلمة ومعلم، وتدريب وتأهيل 10 آلاف معلم أثناء الخدمة على التنمية المهنية وفق المعايير الوطنية من ضمنهم 4500 معلم على الدبلوم العالي لتأهيل المعلمين، وكذلك تدريب 1000 معلمة و110 مشرفات و1000 معلمة داعمة في رياض الأطفال في وزارة التربية على مناهج وبرامج مطورة وفق الممارسات العالمية الفضلي.
وفي محور تطوير الثانوية العامة، لفت إلى تطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة بإقرار الإطار العام للتقويم، وتفعيل نظام بنك الأسئلة من ضمن عملية إصلاح محتوى امتحان الثانوية العامة، وتجهيز 7 مراكز و500 مختبر حاسوب لعقد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) بصورتها الإلكترونية.
وأشار إلى تطبيق 4 برامج (تخصصات) تعليم مهني جديدة معتمدة دوليا حسب معايير (BTEC)، إضافة إلى تدريب المعلمين والمشرفين والإداريين لتقديم برامج التعليم المهني.
وفي قطاع التعليم العالي، لفت إلى تطوير السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات وكليات المجتمع بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وإصدار نظام صندوق دعم الطالب الفقير، وتطوير التعليم التقني، وتطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
من جهته، استعرض وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، برامج ومشاريع "نوعية الحياة" في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وقال إن استراتيجية الوزارة للأعوام 2023 - 2025 تهدف الى تحسـين جودة الخدمات الصحية المقدمة للوصول إلى "مجتمع معافى وآمن صحيا متمتع برعاية صحية شاملة ذات جودة عاليــة".
وأشار إلى إعداد استراتيجية الوطنية جديدة للقطاع الصحي، تعمل على تحليل وتحديد التحديات والأهداف والتوجهات الاستراتيجية الكفيلة بالنهوض بالقطاع الصحي.
وأوضح أن مجلس السياسات الصحية يهدف إلى اقتراح وإقرار السياسات والبرامج والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضي توفر النهج والإجراءات لتحسين جودة الخدمات عبر النظام الصحي وتضمن سلامة المرضى.
وبين الهواري، أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية للسياحة العلاجية، تهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع السياحي الصحي، وتركز على التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية لخارطة الطريق للتغطية الصحية الشاملة، وإعداد التعليمات الناظمة لنظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد.
وبين أن التحول الرقمي في الصحة يشمل على تأسيس مستشفى الافتراضي، وتطوير خارطة صحية، وإطلاق 63 خدمة الكترونية تتعلق بترخيص المهن وتجديدها والتطوير المهني المستمر، والتوسع في حوسبة جميع المستشفيات والمراكز الصحية.
وحول جودة الخدمات الصحية المقدمة، أوضح أن المشاريع تشمل استكمال اعتماد مستشفيات البشير، والعمل على حصول 50 مركزا صحيا على الاعتمادية، واستكمال اختصاصات طبية فرعية جديدة.
وعن البيئة التحتية، لفت إلى أن المشاريع تشمل وضع حجر الأساس لمركز المحاكاة، وتعزيز سلاسل التزويد، وإنشاء مستودع طبي حديث، وتجهيز مركز للتعليم والتدريب في وزارة الصحة.
بدوره، استعرض وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أبرز أولويات البيئة المستدامة للعام الحالي، وقال إن السياسات والممكنات التشريعية تشمل إصدار تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرها، إضافة إلى إصدار تعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإعداد خطة إدارة النفايات الخاصة بالمنشآت المنتجة لها.
وقال الردايدة، إن الاستراتيجيات في المجال تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، وإطلاق خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري، وإعداد خطة عمل وطنية للتكييف والتبريد المستدام، وإطلاق دراسة تقييم وضع الهدم والبناء.
وحول البرامج والمشاريع، قال تحسين البنية التحتية الخضراء من خلال العمالة المكثفة واستكمال العديد من النشاطات ومنها الزراعة في موقع جذور 3، واستدامة جذور 1 و2، وإعادة تدوير النفايات عبر البدء بإجراءات تجهيز منشـأة لتخزيـن بطاريات السـيارات الكهربائية والهجينة والخلايا الشمسية المستهلكة في مركز النفايات الخطرة في منطقة السواقة.
كما تشمل مشروع التغير المناخي، الذي يهدف إلى إنشاء منصة بحثية حول التغير المناخي والنفايات والتنوع الحيوي، ومشروع النفايات الصلبة لإدارة النفايات الصلبة جنوب الأردن، بالإضافة إلى بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن، وتحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، إذ يستهدف تدريب سـيدات فـي مجال التغيـر المناخي "تدريـب المدربات" بالتعـاون مـع جامعة مؤتة لتدريب 400 سـيدة في مجال التكيف مع التغير المناخـي (توفيـر المياه على المستوى المنزلي والتقنيـات الزراعية لتوفير المياه).
وبين الردايدة، أن المشاريع والبرامج تشمل أيضا، تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، وتهدف إلى تقديم الدعم لـ 50 منشأة، وتدريب 10 شركات استثمارية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتخفيض الانبعاثات، إضافة إلى مشروع تركيب 500 نظام كهروضوئي للقطاع الزراعي عبر طرح وإحالة العطاء لتركيب الأنظمة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية (التركيب عام 2025).
وقالت وزير النقل وسام التهتموني في تعليق خلال الجلسة، إن الوزارة تعمل على استكمال الدراسات الأولية لمشروع المدينة الجديدة (الدراسات التفصيلية للمرحلة الأولى- الاستطلاع الطبوغرافي وتقرير الجيوتقنية)، اضافة الى استكمال الدراسات التفصيلية ل (Toll Roads)، مبينة أن البرامج والمشاريع تشمل تحسين خدمات النقل العام، وإنهاء عدد من المراحل لمشروع حافلات التردد السريع (عمان - الزرقاء) في شهر آذار المقبل.
--(بترا)
ع د/ ع س/ ن ح / ع ط
25/02/2024 19:45:34
MENAFN25022024000117011021ID1107897279
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