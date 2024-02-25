استعراض مشاريع وزرات الطاقة والتربية والتعليم العالي والصحة والبيئة في رؤية التحديث الاقتصادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 شباط (بترا) عماد السعايدة وعمر الدهامشة- استعرض وزراء الطاقة، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والبيئة، في جلسة خلال لقاء تفاعلي حول البرنامج التنفيذي لـ"رؤية التحديث الاقتصادي بين عامين"، أبرز خطط وزاراتهم ومشاريعها المقبلة.

وعرض وزير الطاقة صالح الخرابشة في الجلسة التي أدارها دريد محاسنة، برامج ومشاريع التحديث الاقتصادي الخاصة بقطاع الطاقة والمياه التي تمثلت في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى توقيع 13 مذكرة تفاهم مع شركات مهتمة بالاستثمار في مجال الهيدروجين، وسيتم توقيع اتفاقيات إطارية للشركات ودراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين - الأخضر واستخدامه وتصديره.

وأضاف أن الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة عززت من خلال تركيب 70 بلدية لأنظمة خلايا شمسية، وتركيب أنظمة سخانات شمسية لـ1200 أسر فقيرة.

وتحدث عن مشاريع ربط الكهرباء الإقليمية مع العراق، والسعودية، ومصر، إضافة إلى مشروع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.

وفي محور الاستكشاف والتنقيب، أشار إلى استكمال العمل على تطوير حقل الريشة والسرحان والثروات الطبيعية، وتوقيع 11 مذكرة تفاهم في مجال الاستكشاف والتنقيب عن الذهب والنحاس والفوسفات والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة.

وأكد ضرورة محور تقليل الفاقد من المياه من خلال أعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتحسين التزويد المائي.

وعرض وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، برامج وخطط قطاع التعليم في إقرار إلزامية رياض الأطفال، وتطوير مناهج المستوى الأول من رياض الأطفال من خلال إعداد 8 وحدات دراسية وتدريب المعلمين عليها، إضافة إلى إعداد خطة مشتركة لتحسين مرتبة الاردن في مؤشر المعرفة العالمي، وتطوير استراتيجية التعلم المتمازج، وتطوير خطة الترشيد العشرية، ومراجعة وتحديث الخريطة المدرسية في ضوء واقع الحال والخطط المستقبلية للتعليم بما يشمل الدمج.

وفي محور تطوير التعليم المبكر، أشار إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال (المستوى الثاني) بما يشمل استحداث 140 غرفة صفية جديدة، وتطبيق نظام ضمان الجودة لرياض الأطفال، مبينا أن المستوى الثاني يشمل على 400 مدرسة حكومية و100 مدرسة خاصة مستهدفة، إضافة إلى تنفيذ برنامج رفع استعداد الأطفال بعمر 5 سنوات غير الملتحقين برياض الأطفال (KG2).

وبين الاستمرار بتنفيذ برنامج الدبلوم ما قبل الخدمة مع الجامعات الحكومية وتأهيل 2000 معلمة ومعلم، وتدريب وتأهيل 10 آلاف معلم أثناء الخدمة على التنمية المهنية وفق المعايير الوطنية من ضمنهم 4500 معلم على الدبلوم العالي لتأهيل المعلمين، وكذلك تدريب 1000 معلمة و110 مشرفات و1000 معلمة داعمة في رياض الأطفال في وزارة التربية على مناهج وبرامج مطورة وفق الممارسات العالمية الفضلي.

وفي محور تطوير الثانوية العامة، لفت إلى تطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة بإقرار الإطار العام للتقويم، وتفعيل نظام بنك الأسئلة من ضمن عملية إصلاح محتوى امتحان الثانوية العامة، وتجهيز 7 مراكز و500 مختبر حاسوب لعقد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) بصورتها الإلكترونية.

وأشار إلى تطبيق 4 برامج (تخصصات) تعليم مهني جديدة معتمدة دوليا حسب معايير (BTEC‏)، إضافة إلى تدريب المعلمين والمشرفين والإداريين لتقديم برامج التعليم المهني.

وفي قطاع التعليم العالي، لفت إلى تطوير السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات وكليات المجتمع بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وإصدار نظام صندوق دعم الطالب الفقير، وتطوير التعليم التقني، وتطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جهته، استعرض وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، برامج ومشاريع "نوعية الحياة" في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال إن استراتيجية الوزارة للأعوام 2023 - 2025 تهدف الى تحسـين جودة الخدمات الصحية المقدمة للوصول إلى "مجتمع معافى وآمن صحيا متمتع برعاية صحية شاملة ذات جودة عاليــة".

وأشار إلى إعداد استراتيجية الوطنية جديدة للقطاع الصحي، تعمل على تحليل وتحديد التحديات والأهداف والتوجهات الاستراتيجية الكفيلة بالنهوض بالقطاع الصحي.

وأوضح أن مجلس السياسات الصحية يهدف إلى اقتراح وإقرار السياسات والبرامج والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضي توفر النهج والإجراءات لتحسين جودة الخدمات عبر النظام الصحي وتضمن سلامة المرضى.

وبين الهواري، أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية للسياحة العلاجية، تهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع السياحي الصحي، وتركز على التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية لخارطة الطريق للتغطية الصحية الشاملة، وإعداد التعليمات الناظمة لنظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد.

وبين أن التحول الرقمي في الصحة يشمل على تأسيس مستشفى الافتراضي، وتطوير خارطة صحية، وإطلاق 63 خدمة الكترونية تتعلق بترخيص المهن وتجديدها والتطوير المهني المستمر، والتوسع في حوسبة جميع المستشفيات والمراكز الصحية.

وحول جودة الخدمات الصحية المقدمة، أوضح أن المشاريع تشمل استكمال اعتماد مستشفيات البشير، والعمل على حصول 50 مركزا صحيا على الاعتمادية، واستكمال اختصاصات طبية فرعية جديدة.

وعن البيئة التحتية، لفت إلى أن المشاريع تشمل وضع حجر الأساس لمركز المحاكاة، وتعزيز سلاسل التزويد، وإنشاء مستودع طبي حديث، وتجهيز مركز للتعليم والتدريب في وزارة الصحة.

بدوره، استعرض وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أبرز أولويات البيئة المستدامة للعام الحالي، وقال إن السياسات والممكنات التشريعية تشمل إصدار تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرها، إضافة إلى إصدار تعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإعداد خطة إدارة النفايات الخاصة بالمنشآت المنتجة لها.

وقال الردايدة، إن الاستراتيجيات في المجال تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، وإطلاق خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري، وإعداد خطة عمل وطنية للتكييف والتبريد المستدام، وإطلاق دراسة تقييم وضع الهدم والبناء.

وحول البرامج والمشاريع، قال تحسين البنية التحتية الخضراء من خلال العمالة المكثفة واستكمال العديد من النشاطات ومنها الزراعة في موقع جذور 3، واستدامة جذور 1 و2، وإعادة تدوير النفايات عبر البدء بإجراءات تجهيز منشـأة لتخزيـن بطاريات السـيارات الكهربائية والهجينة والخلايا الشمسية المستهلكة في مركز النفايات الخطرة في منطقة السواقة.

كما تشمل مشروع التغير المناخي، الذي يهدف إلى إنشاء منصة بحثية حول التغير المناخي والنفايات والتنوع الحيوي، ومشروع النفايات الصلبة لإدارة النفايات الصلبة جنوب الأردن، بالإضافة إلى بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن، وتحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، إذ يستهدف تدريب سـيدات فـي مجال التغيـر المناخي "تدريـب المدربات" بالتعـاون مـع جامعة مؤتة لتدريب 400 سـيدة في مجال التكيف مع التغير المناخـي (توفيـر المياه على المستوى المنزلي والتقنيـات الزراعية لتوفير المياه).

وبين الردايدة، أن المشاريع والبرامج تشمل أيضا، تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، وتهدف إلى تقديم الدعم لـ 50 منشأة، وتدريب 10 شركات استثمارية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتخفيض الانبعاثات، إضافة إلى مشروع تركيب 500 نظام كهروضوئي للقطاع الزراعي عبر طرح وإحالة العطاء لتركيب الأنظمة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية (التركيب عام 2025).

وقالت وزير النقل وسام التهتموني في تعليق خلال الجلسة، إن الوزارة تعمل على استكمال الدراسات الأولية لمشروع المدينة الجديدة (الدراسات التفصيلية للمرحلة الأولى- الاستطلاع الطبوغرافي وتقرير الجيوتقنية)، اضافة الى استكمال الدراسات التفصيلية ل (Toll Roads)، مبينة أن البرامج والمشاريع تشمل تحسين خدمات النقل العام، وإنهاء عدد من المراحل لمشروع حافلات التردد السريع (عمان - الزرقاء) في شهر آذار المقبل.

--(بترا)

ع د/ ع س/ ن ح / ع ط

25/02/2024 19:45:34