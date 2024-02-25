Monday, 26 February 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح غرفة موسيقية بمدرسة القادسية باربد

2/25/2024 2:31:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 25 شباط (بترا)- افتتح مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات، اليوم الأحد، غرفة موسيقية مزودة بكل التجهيزات اللازمة في مدرسة القادسية الأساسية للبنات، وذلك ضمن مبادرة "صالون وطن".
واكد طويقات خلال رعايته الفعالية مندوبا عن وزير التربية، أهمية الغرفة لاكتشاف قدرات الطالبات الإبداعية وتنمية حسهم الموسيقي والفني، بالإضافة إلى دورها في تنشئة الجيل وتحسين القدرات المعرفية والمهارات الاجتماعية والإبداعية لدى الطلبة.
وأشار إلى أن الموسيقى تعزز التعبير عن الذات والانضباط والشعور بالإنجاز، وتضيف مشاعر إلى الغرفة الصفية لتكون رافدا للتعليم الذي يصب في مصلحة الطالب وتحقق المتعة والفائدة في آن واحد.
بدوره، أشار مدير تربية لواء قصبة اربد حمزة نجادات، إلى أهمية تعليم الموسيقى لمساعدتها في تحفيز قدرات الطلبة التعليمية والذهنية، وتطوير قدراتهم الاجتماعية.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة "لأنني أهتم" ضحى عبد الخالق، إن افتتاح الغرفة يأتي ضمن مشاريع تهدف لتعليم الموسيقى في المدارس، وإثراء ثقافة الطلبة الموسيقية وقدراتهم الإبداعية، لافته إلى أن المبادرة تهدف إلى تأسيس 100 غرفة موسيقية في مختلف مدارس المملكة.
من ناحيتها، ثمنت مديرة المدرسة نعمات جروان، جهود القائمين على المبادرة التي تصب في مصلحة الطلاب.
--(بترا)
ا.ح/ ن ح/ ع ط
25/02/2024 19:08:53

MENAFN25022024000117011021ID1107897273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث