افتتاح غرفة موسيقية بمدرسة القادسية باربد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 25 شباط (بترا)- افتتح مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات، اليوم الأحد، غرفة موسيقية مزودة بكل التجهيزات اللازمة في مدرسة القادسية الأساسية للبنات، وذلك ضمن مبادرة "صالون وطن".

واكد طويقات خلال رعايته الفعالية مندوبا عن وزير التربية، أهمية الغرفة لاكتشاف قدرات الطالبات الإبداعية وتنمية حسهم الموسيقي والفني، بالإضافة إلى دورها في تنشئة الجيل وتحسين القدرات المعرفية والمهارات الاجتماعية والإبداعية لدى الطلبة.

وأشار إلى أن الموسيقى تعزز التعبير عن الذات والانضباط والشعور بالإنجاز، وتضيف مشاعر إلى الغرفة الصفية لتكون رافدا للتعليم الذي يصب في مصلحة الطالب وتحقق المتعة والفائدة في آن واحد.

بدوره، أشار مدير تربية لواء قصبة اربد حمزة نجادات، إلى أهمية تعليم الموسيقى لمساعدتها في تحفيز قدرات الطلبة التعليمية والذهنية، وتطوير قدراتهم الاجتماعية.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة "لأنني أهتم" ضحى عبد الخالق، إن افتتاح الغرفة يأتي ضمن مشاريع تهدف لتعليم الموسيقى في المدارس، وإثراء ثقافة الطلبة الموسيقية وقدراتهم الإبداعية، لافته إلى أن المبادرة تهدف إلى تأسيس 100 غرفة موسيقية في مختلف مدارس المملكة.

من ناحيتها، ثمنت مديرة المدرسة نعمات جروان، جهود القائمين على المبادرة التي تصب في مصلحة الطلاب.

--(بترا)

ا.ح/ ن ح/ ع ط

25/02/2024 19:08:53