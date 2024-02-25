افتتاح غرفة موسيقية بمدرسة القادسية باربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 25 شباط (بترا)- افتتح مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات، اليوم الأحد، غرفة موسيقية مزودة بكل التجهيزات اللازمة في مدرسة القادسية الأساسية للبنات، وذلك ضمن مبادرة "صالون وطن".
واكد طويقات خلال رعايته الفعالية مندوبا عن وزير التربية، أهمية الغرفة لاكتشاف قدرات الطالبات الإبداعية وتنمية حسهم الموسيقي والفني، بالإضافة إلى دورها في تنشئة الجيل وتحسين القدرات المعرفية والمهارات الاجتماعية والإبداعية لدى الطلبة.
وأشار إلى أن الموسيقى تعزز التعبير عن الذات والانضباط والشعور بالإنجاز، وتضيف مشاعر إلى الغرفة الصفية لتكون رافدا للتعليم الذي يصب في مصلحة الطالب وتحقق المتعة والفائدة في آن واحد.
بدوره، أشار مدير تربية لواء قصبة اربد حمزة نجادات، إلى أهمية تعليم الموسيقى لمساعدتها في تحفيز قدرات الطلبة التعليمية والذهنية، وتطوير قدراتهم الاجتماعية.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة "لأنني أهتم" ضحى عبد الخالق، إن افتتاح الغرفة يأتي ضمن مشاريع تهدف لتعليم الموسيقى في المدارس، وإثراء ثقافة الطلبة الموسيقية وقدراتهم الإبداعية، لافته إلى أن المبادرة تهدف إلى تأسيس 100 غرفة موسيقية في مختلف مدارس المملكة.
من ناحيتها، ثمنت مديرة المدرسة نعمات جروان، جهود القائمين على المبادرة التي تصب في مصلحة الطلاب.
--(بترا)
ا.ح/ ن ح/ ع ط
25/02/2024 19:08:53
MENAFN25022024000117011021ID1107897273
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